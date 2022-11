von Hans-Christof Wagner und Markus Vonberg

Aufatmen beim Laufenburger Museumsverein: Das Modernisierungsprojekt Museum Schiff nahm zwei weitere wichtige Hürden. Die Einwohnergemeindeversammlung des Schweizer Laufenburg gab am Donnerstag grünes Licht für den einmaligen Unterstützungsbeitrag in Höhe von 500.000 Franken. Einen Tag später stimmten am Freitag die Ortsbürgergemeindeversammlung dafür, dem Projekt einen Einmalbeitrag in Höhe von 850.000 Franken zur Verfügung zu stellen.

Einwohnergemeinde, Ortsbürgergemeinde – was ist das? Das Schweizer Laufenburg kennt zweierlei Bürgerschaft Die Gemeindeversammlung ist im Aargau höchste kommunale Entscheidungsinstanz. Ihr Votum kann allenfalls noch durch ein Referendum aller Stimmberechtigten an der Urne aufgehoben werden. In Laufenburg/CH gibt es wie in vielen anderen Aargauer Gemeinden neben der Einwohner- auch eine Ortsbürgergemeindeversammlung. Ortsbürger sind nicht nur als Einwohner in der politischen Gemeinde stimmberechtigt, sondern auch Mitglieder der Ortsbürgergemeinde, einer Körperschaft öffentlichen Rechts. Die Ortsbürgergemeinde verfügt über Eigentum wie den Gemeindewald oder andere Liegenschaften.

Die Einwohnergemeinde kam am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle im Stadtteil Sulz zusammen. Erschienen waren 252 Stimmberechtigte. Der Souverän gab grünes Licht für den einmaligen Unterstützungsbeitrag in Höhe von 500.000 Franken in vier Tranchen zu je 125.000 Franken. Außerdem wird sich die Einwohnergemeinde Laufenburg/CH für zehn Jahre mit 20.000 Franken an den Betriebskosten der Einrichtung beteiligen. 185 Stimmbürger sagten Ja zum Antrag des Stadtrates. Ein Antrag auf geheime Abstimmung wurde abgelehnt.

Die Diskussion drehte sich vor allem um die Frage der Betriebskosten. Diese stiegen schon jetzt und seien kaum kalkulierbar, hieß es. Ein Stimmbürger forderte, das Projekt zurückzustellen, bis die Stadt wieder über mehr Geld verfüge. Ein anderer regte an, zu prüfen, ob nicht das Tourismusbüro in die renovierten Museumsräume ziehen könne.

Warnung vor Schildbürgerstreich

Dieter Deiss, ehemaliges Mitglied im Kantonsparlament, appellierte an die Versammlung, dem Vorhaben zuzustimmen. Er verwies auf die seitens des Kantons schon zugesicherten rund zwei Millionen Franken, was 43 Prozent der Gesamtkosten abdecke. „Der Kanton finanziert kein Projekt, wenn er es für ein Luftschloss hielte,“ sagte Deiss. Und weiter: „Auf ein solches Geschenk zu verzichten, wäre doch einer der größten Schildbürgerstreiche. Lasst uns heute Abend zukunftsgewandt sein.“

Hannes Burger (rechts) als Präsident des Museumsvereins bedankte sich erleichtert für die Entscheidung. Neben ihm Gemeindeammann Herbert Weiss. | Bild: Wagner, Hans

Projektleiter Joe Schnetzler betonte, dass ohne kantonale Gelder die Sanierung des Hauses mit mehr als drei Millionen Franken Laufenburg deutlich teurer käme. Nach der Zustimmung bedankte sich Museumsvereins-Präsident Hannes Burger.

Ortsbürger geben 850.000 Franken

Die Ortsbürger kamen am Freitag in Laufenburg/CH in der Aula Burgmatt zusammen. Nach Mitteilung der Stadtkanzlei stimmten sie nach längerer Diskussion mit 52 Ja- gegen zwei Nein-Stimmen dafür, an das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt Museum Schiff einen Einmalbeitrag in Höhe von 850.000 Franken zu geben, sowie sich zehn Jahre lang mit jeweils 20.000 Franken an den Betriebskosten zu beteiligen.

Mit einem ganz neuen Konzept soll das Museum Schiff bis 2026 ein Haus der lokalen und regionalen Geschichte werden. Bild: Animation Museumsverein

Das Projekt sieht den Um- und Ausbau der Museumsimmobilie in der Altstadt des Schweizer Laufenburg vor. Die Kosten für den Bau sollen 4,29 Millionen Franken, die für die Einrichtung 650.000 Franken zusammen also 4,94 Millionen Franken betragen. Die Stadt Laufenburg/D beteiligt sich mit 150.000 Euro daran. Den Großteil der Kosten wollen der Fons Swisslos und der Kanton Aargau tragen.