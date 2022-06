Die bevorstehenden Fusionsverhandlungen mit dem Musikverein Rotzel standen bei der Hauptversammlung des Musikvereins Binzgen am Freitag im Clubheim des FC Binzgen im Mittelpunkt des Interesses. Unter der Leitung von Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Tröndle wurden hierzu die beiden Vorstände Sandra Grimm und Peter Weiss als Verhandlungsführer einstimmig gewählt. Zuvor hatte Kassierer Ralf Riedel seinen Bericht über die zurückliegenden zweieinhalb Jahre vorgelegt, der mit einem dicken Überschuss abschloss. Daraufhin wurde der bisherige Vorstand, ebenfalls einstimmig entlastet und anschließend in seinen Ämtern bestätigt.

Besser als Vereinsauflösung

In ihrem Bericht hat die Vorsitzende Sandra Grimm die Vorteile einer möglichen Verschmelzung mit Rotzel gegenüber der Auflösung des Vereins erläutert. Alle Mitglieder des Musikvereins Binzgen werden Mitglieder des Musikvereins Rotzel. Während bei einer Auflösung das Vermögen, zu dem ein Kassenvermögen in Höhe von 27.000 Euro gehört, an die Stadt Laufenburg ginge, geht bei einer Verschmelzung dieses Vermögen an den Musikverein Rotzel.

Wird Binzgen ein Namensbestandteil des neuen Vereins sein?

Wie Peter Eschbach anregte, soll bei den Verhandlungen versucht werden, den Namen des Musikvereins Binzgen in irgendeiner Form in den Namen des fusionierten Vereines zu integrieren.

Verschmelzung unausweichlich

Dass eine solche Verschmelzung unausweichlich ist, ging aus den Berichten von Sandra und Karl-Heinz Grimm, der Schriftführer Fynn Geilinger vertrat, hervor. Dies habe zum großen Teil mit der Pandemie zu tun, hieß es. Allerdings sei der Verein bereits 2017 an seine Leistungsgrenzen gestoßen. Dies hatte der damalige Vorstand Karl-Heinz Grimm in seinem Jahresbericht für das Jahr 2019 bestätigt, nachdem das Musikfest 2018 ausgefallen war. Während der Pandemie verschärfte sich die Situation, es kam zudem zu einigen Abmeldungen, was ein großes Loch im Musikverein riss. Deshalb wurden bereits damals gemeinsam mit dem Musikverein Rotzel auf die Lösung einer Verschmelzung hingearbeitet.

Musikverein Binzgen Der Musikverein Binzgen wurde im Jahr 1871 gegründet und zählt heute 18 aktive und 79 passive Mitglieder. Vorsitzende ist Sandra Grimm, ihr Stellvertreter ist Peter Weiss. Peter Weiss ist der derzeitige Dirigent, da die bisherige Dirigentin, Nicole Ehlers, ausgeschieden ist.

Die letzten erfolgreichen Aktivitäten des Musikvereins Binzgen bestanden in dem Frühschoppen-Konzert, das am 3. Oktober 2021 in der Spanferkelstube Rotzel stattfand, sowie dem gemeinsamen Jahreskonzert in der Möslehalle in Luttingen, das am 21. Mai stattfand. Dem Konzert waren gemeinsame Proben unter dem Dirigenten Markus Wagner vorausgegangen.

Ob es auch zu einer Mitarbeit des Binzger Vorstandes in dem neuen gemeinsamen Verein kommen wird, wie sich dies bei dem Jahreskonzert andeutete, werden die Verhandlungen zur Verschmelzung erweisen.