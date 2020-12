Die Laufenburger können sich auf stark sinkende Gebühren im Abwasserbereich freuen. Ab dem neuen Jahr wird der Kubikmeter Abwasser statt 1,77 Euro nur noch 1,50 Euro kosten, das sind 15 Prozent weniger als bisher. Die Gebühr für Niederschlagswasser sinkt sogar um 35 Prozent von bisher 0,32 Euro pro Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche auf 0,21 Euro. Der Gemeinderat beschloss am Montag einstimmig die neukalkulierten Sätze, die bis Ende 2022 gelten.

„Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Laufenburger Bürger“, nannte Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble die Gebührensenkung. Die Bürger haben sich dieses Geschenk in den vergangenen Jahren aber selbst finanziert. Denn die Stadt darf im Abwasserbereich keinen Gewinn machen sondern höchstens kostendeckend arbeiten. Wenn wie in den vergangenen Jahren die Einnahmen die Kosten übersteigen, muss das Geld über eine Senkung der Gebühren den Verbrauchern wieder zurückgegeben werden.

Seit 2015 hat die Stadt im Abwasserbereich mit ihren Gebühren aber eine satte Kostenüberdeckung in Höhe von rund 840.000 Euro eingefahren, davon entfallen 470.000 Euro im Schmutzwasserbereich und 370.000 Euro im Niederschlagswasserbereich. Ein Teil davon, nämlich 460.000 Euro, wurde jetzt in der Kalkulation der neuen Gebühren für den Bemessungszeitraums 2021/2022 berücksichtigt. Die übrigen 380.000 Euro Kostenüberdeckung sollen in der Folgekalkulation zum Ausgleich eingestellt werden.

Die neue Kalkulation wurde erläutert von Robert Häuser, einem der Geschäftsführer der Wirtschaftsberatung für kommunale Einrichtungen Schmidt und Häuser in Nordheim. In die Kalkulation fließen unter anderem jährlich 760.000 Euro Abschreibung für die Abwasseranlagen ein. Deren Anschaffungswert hatte laut Häuser ursprünglich 35,6 Millionen Euro betragen, der Restbuchwert liegt bei 16,4 Millionen Euro. Stadtrat Jürgen Weber (Grüne) zeigte sich irritiert darüber, dass die für die Kalkulation der Niederschlagsgebühr zugrundegelegte versiegelte Fläche gesunken ist. „Wir stellen tendenziell eine Entsiegelung fest“, antwortete ihm Kämmerin Andrea Tröndle. Ein Teil der versiegelten Fläche sei nur geschätzt worden. Flächen würden aus der Kalkulation herausgenommen, wenn ein Grundstückseigentümer belegen könne, dass sie nicht versiegelt seien.

Neu berechnet wurde auch die Gebühr für die 270 Kubikmeter Abwasser, das aus den derzeit noch sieben geschlossenen Gruben und zwölf Kleinkläranlagen stammt. 2021 und 2022 werden pro Kubikmeter angeliefertes Abwasser aus Gruben 1,86 Euro und aus Kleinkläranlagen 23,25 Euro erhoben. Die bisherigen Sätze betragen 1,78 beziehungsweise 22,25 Euro.