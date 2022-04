Laufenburg – Zwei Tage lang machte das Gastromobil des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) an der Hans-Thoma-Schule Laufenburg Station. Es brachte dabei acht Klassen der Jahrgänge 8 und 9 der Werkreal- und Realschule sechs verschiedene Ausbildungsberufe in der Gastronomie näher. Das Gastromobil ist ein multimedial ausgebauter Linienbus und vermittelt den Schülerinnen und Schülern an mehreren Lernstationen durch abwechslungsreiche Spiele, Aktionen und Aufgaben Wissenswertes zu den Berufen Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/-mann, Hotelfachfrau/-mann, Hotelkauffrau/-mann, Fachfrau/-mann für Systemgastronomie und Fachkraft für Gastgewerbe.

Rosmarin oder Kümmel? -An der Gewürzbar war eine gute Nase gefragt. | Bild: Hans-Thoma-Schule Laufenburg

An der Gewürzbar gilt es Gewürze am Geruch zu erkennen, beim Getränkecheck müssen bekannten Getränken ihre natürlichen Hauptinhaltsstoffe zugeordnet werden. Bei der Station „Köche Backstage“ plaudert ein Spitzenkoch aus dem Nähkästchen und die Jugendlichen bekommen einen exklusiven Blick in seine Küche. Welche Zutaten es etwa für eine Tomatensoße oder ein Kartoffelgratin braucht, fragt die Station „Koch dein Menu“. Virtuell müssen hier für unterschiedlichen Gerichten die benötigten Zutaten ausgewählt werden. Das Gastromemory verlangt unterschiedliche Arbeitsgeräte dem richtigen Beruf zuzuordnen.

Die richtigen Antworten auf Fragen ankommender Gäste sollen die potenziellen Auszubildenden bei der Station „Einchecken“ an der simulierten Hotelrezeption geben. Wie gut sie sich dabei anstellen, zeigt ihnen die Reaktion der Gäste. Die Außenstation „Gastrosurfer“ nimmt die Besucher mit auf eine virtuelle Tour durch die Welt der Hotellerie und Gastronomie. Auf der bewegenden Fahrt müssen sie immer wieder Fragen beantworten und können dabei Punkte sammeln.

Die richtige Antwort auf die Fragen der Gäste, galt es am Rezeptionssimulator zu finden. | Bild: Hans-Thoma-Schule Laufenburg

Während ein Teil der Gruppe die Stationen bearbeitete, kam der andere in der „Gastrolounge“ ins Gespräch mit einem der beiden Mitarbeiter, die selbst aus der Branche sind. Die sechs Ausbildungsberufe wurden anhand von Videos kurz vorgestellt. Der Ablauf der Ausbildung und die Zugangsvoraussetzungen wurden aufgezeigt. Ein wichtiges Thema war die Arbeitszeit, die laut den Fachleuten aber auch Vorteile bringe. Sie empfahlen, Berufe in der Gastronomie einfach in einem Praktikum auszuprobieren. Dabei sehe man am besten, ob die Arbeit zu einem passe oder nicht.

Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich direkt nach Praktikums- oder Ausbildungsplätzen in der Region zu erkundigen, waren an je einem Tag Sonja Bier, Dehoga-Ausbildungswartin und Martina Brutsche vom Hotel Rebstock in Laufenburg mit dabei. „Unser Ziel ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Zeit bei uns viele unterschiedliche Berufe kennenlernen können. Besonders schön ist es, wenn sie so wie bei dieser Aktion etwas ausprobieren können und direkt mit Betrieben in Kontakt kommen,“ zeigte sich Konrektor Fabian Zoller-Wunderlich zufrieden. Es war der erste Besuch des Gastromobils an der Schule in Laufenburg. Weitere sollen folgen.