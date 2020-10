Bewohner eines Wohnhauses in der Fischer-Rueb-Straße in Laufenburg verständigten am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr den Gasnetzbetreiber, weil sie im Treppenhaus Gasgeruch wahrgenommen hatten. Dieser trat nach Angaben der Hausbewohner aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aus.

Der Badenova-Techniker blieb im Stau stecken und hat daher über die Leitstelle die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten laut Mitteilung des Einsatzleiters Markus Rebholz keinen Gasgeruch fest. Die Bewohnerin der scheinbar ursächlichen Wohnung kam noch während der Erkundung nach Hause.

Auch eine Kontrolle des gesamten Gebäudes durch zwei Atemschutztrupps mit 4-Gas-Messgeräten sowie durch die Badenova-Techniker zeigte, dass keine Gefahrensituation vorlag. „Es konnte keine Gaskonzentration oder sonst eine Ursache für den Gasgeruch festgestellt werden“, so Rebholz.

Nach 52 Minuten konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet und das Gebäude an den Besitzer übergeben werden, heißt es im Bericht des Stadtkommandanten. Insgesamt waren 18 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz.