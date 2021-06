von Markus Vonberg markus.vonberg@suedkurier.de

Nach 21 Monaten Winter- und Corona-Pause öffnet an diesem Freitag das Gartenstrandbad wieder. Der Gemeinderat Laufenburg beschloss am Montag die Aufnahme des Badebetriebs unter besonderen Corona-Schutzregeln (siehe unten). Unter anderem ist der Zutritt auf maximal 200 Badegäste beschränkt, ein Besuch ist nur innerhalb bestimmter Zeitfenster möglich, Einzelkarten können nur online erworben werden, zusätzlich zum Eintrittspreis wird ein Corona-Hygienezuschlag von 1,50 Euro für Erwachsene und 1,00 Euro für Kinder über sechs Jahren und Jugendliche erhoben. Die Eintrittspreise selbst bleiben unverändert.

Auch der Betreiber des Freibadkiosks habe eine Öffnung zugesagt, teilte Bürgermeister Ulrich Krieger dem Gemeinderat mit. Allerdings werde der Kiosk noch nicht sofort sondern möglicherweise erst Anfang Juli öffnen können.

Zu welchen Zeiten ist das Gartenstrandbad geöffnet? Ab Freitag, 18. Juni, ist das Freibad zu drei Zeitzonen für eineinhalb beziehungsweise dreieinhalb Stunden geöffnet: für Frühschwimmer (nur mit Saisonkarte) von 8 bis 9.30 Uhr, vormittags von 10 bis 13.30 Uhr, nachmittags von 15 bis 18.30 Uhr. Nach Ablauf der Zeit müssen alle Gäste das Bad verlassen. Wie viele Menschen können das Bad gleichzeitig besuchen? Es dürfen sich maximal 200 Personen im Gartenstrandbad aufhalten: Davon können maximal 25 gleichzeitig das Schwimmerbecken nutzen, maximal 50 Kinder und Erwachsene das Nichtschwimmerbecken und maximal 10 Kleinkinder, Kinder und Erwachsene das Kleinkinderbecken.

Krieger unterstrich, dass die Stadtverwaltung das Bad diesen Sommer wieder öffnen wolle. Im Unterschied zu 2020, als das Freibad wegen der Corona-Gefahr geschlossen blieb, sei 2021 vieles anders: Viele Menschen seien bereits geimpft, jeder könne sich testen lassen, jedem seien die Vorsichtsmaßnahmen geläufig. Inzwischen sei es gelungen, die Inzidenzwerte im Landkreis so weit nach unten zu drücken, dass im Augenblick vor einem Besuch des Bads nicht einmal mehr Testungen vorgeschrieben seien.

„Badebetrieb in Corona-Zeiten ist aber kein normaler Badebetrieb“, so Krieger. Nicht nur angesichts der Mutationen des Virus seien weiterhin Vorsichtsmaßnahmen nötig. Dies habe die Stadtverwaltung in ihrem Konzept berücksichtigt. Ziel sei es, einen sicheren Freibadbesuch zu ermöglichen. Die dafür nötigen Maßnahmen – etwa die Einrichtung eines Online-Buchungssystems oder zusätzliches Sicherheitspersonal – kosteten die Stadtwerke als Betreiber des Bads rund 50.000 Euro. Hinzu kämen Einnahmeausfälle wegen der begrenzten Besucherzahl. Weil die Stadtwerke nur sehr begrenzt die Möglichkeit hätten, dies durch höhere Einnahmen an anderer Stelle auszugleichen, sieht Krieger die Erhebung eines Corona-Hygienezuschlags von den Badegästen als unumgänglich an. So soll der Mehraufwand auf etwa 70.000 Euro begrenzt werden.

Wo sind die Eintrittskarten erhältlich und was kosten sie? Einzelkarten mit QR-Code für den Freibadbesuch vormittags ab 10 und nachmittags ab 15 Uhr sind ausschließlich online über die Homepage der Stadt Laufenburg (www.Laufenburg-Baden.de) erhältlich. Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren zahlen 5 Euro Einzeleintritt (davon 1,50 Euro Corona-Hygienezuschlag), Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren sowie Ermäßigungsberechtigte zahlen 3 Euro Einzeleintritt (davon 1 Euro Corona-Hygienezuschlag). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Die personalisierte Saisonkarte kostet 60 Euro und kann per E-Mail und Telefon bei der Stadt bestellt werden (Abrechnung@laufenburg-baden.de und 07763/806-331) bei der Stadtkasse abgeholt werden. Die Saisonkarte gilt nur fürs Frühschwimmen, die Anzahl der Saisonkarten ist auf 25 limitiert. Welche weiteren Corona-Vorsichtsmaßnahmen gelten? Am Eingang, am Kiosk, in den Umkleiden und Toiletten gilt Maskenpflicht. Ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter ist im gesamten Bad einzuhalten. Sammelumkleiden, Sprungturm, Wasserpilz und Wasserkanonen sind geschlossen. Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten.

Gegen die Erhebung des Hygienezuschlags stimmten einzig die Stadträte Raimund Huber (Grüne) und Torsten Amann (SPD). „Für mich ist ein Schwimmbad kein Betrieb, sondern eine Einrichtung, die mehr Lebensqualität bieten soll“, sagte Huber. Dies gelte insbesondere für Kinder, die wegen Corona ohnehin von besonders vielen Einschränkungen betroffen seien. Huber verwies auf die Beispiele von Murg, das einheimischen Kindern unter zwölf Jahren freien Eintritt gewähre.

Krieger hielt entgegen, dass anders als in Laufenburg in Murg die Gemeinde selbst das Bad betreibe. Ein Defizit könne dort deshalb über den kommunalen Haushalt ausgeglichen werden, was in Laufenburg nicht möglich sei. Im Übrigen erhebe mit Albbruck eine andere Nachbargemeinde ebenfalls einen Hygienezuschlag.