Mit Spannung und Freude ist die rund 70-köpfige französische Delegation aus Le Croisic, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft angereist ist, in Laufenburg erwartet worden.

Mit Blaulicht hat die Feuerwehr Laufenburg die Bahnreisenden aus Le Croisic – darunter die Stadträte rund um den stellvertretenden Bürgermeister Jacques Bruneau und dessen Frau Brigitte – am Bahnhof in Laufenburg/Schweiz abgeholt und zum feierlichen Empfang im Feuerwehrhaus Süd gebracht. Weitere Mitglieder der Delegation sind mit dem Flugzeug und eigenen Autos angereist. Lediglich die sechs Personen, die die rund 1.000 Kilometer lange Strecke mit dem Fahrrad zurückgelegt haben, waren zur offiziellen Begrüßung noch nicht dabei.

Bürgermeisterin fehlt leider

Le Croisics Bürgermeisterin Michèle Quellard musste ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten aufgrund einer Erkrankung leider absagen, ließ aber durch ihren Stellvertreter Jacques Bruneau die besten Grüße ausrichten. Nachdem die französischen Gäste von ihren Gastfamilien begrüßt worden waren und es Zeit für einen ersten Austausch gegeben hatte, richtete Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger einige Worte an die Gäste. Er betonte, wie schön die Jubiläumsveranstaltungen in Le Croisic gewesen seien, die bereits an Pfingsten stattgefunden hatten. Man wolle sich bemühen, ein genauso guter Gastgeber zu sein.

Krieger bedankte sich bei den Feuerwehrkommandanten Markus Rebholz und Julio Munoz-Gerteis für den Empfang der Gäste, bei Gabi Schäuble und Antje Maurer, die die Unterbringung organisiert hatten sowie bei Michaela Kaiser und Sascha Komposch, die für die Organisation des anschließenden Abendessens zuständig waren.

Mehrtägiges Programm für die Gäste

„Im Vordergrund dieses Festaktes sollen die Begegnung und der Austausch zwischen den Menschen und unseren Städten stehen“, sagte Krieger abschließend. Von einem „großen Moment“ und einer „exemplarischen Freundschaft“ sprach im Anschluss auch Jacques Bruneau.

Stephanie Thoby, Präsidentin des Komitees Jumelage, die gemeinsam mit Nadja Amann die Übersetzungen übernommen hatte, betonte, wie stolz man sei, mit so einer großen Gruppe angereist zu sein. Torsten Amann, Vorsitzender des deutsch-französischen Freundeskreises lobte zum Schluss das „große Engagement auf beiden Seiten“, das das langjährige Bestehen dieser Freundschaft überhaupt möglich mache.