Sind Sie froh, dass 2020 vorüber ist?

Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie zwar herausfordernd, anstrengend und hat viel abverlangt. Dennoch habe ich das Jahresende jetzt nicht herbeigesehnt, schließlich enden mit dem Jahreswechsel nicht automatisch alle Krisen, Probleme oder Aufgaben. Außerdem war auch 2020 nicht alles schlecht. Ich hatte auch viele schöne Momente, die ich nicht missen möchte.

Was hat Sie vergangenes Jahr besonders gefreut?

Für mich war der soziale Zusammenhalt, zum Beispiel das gegenseitige spontane Unterstützen wie beim Einkaufsservice für Senioren oder die Kreativität der Menschen, wie sie die Krise zum Beispiel in der Schule, in der Gastronomie oder im Handel, bewältigt haben, besonders erfreulich. Gefreut habe ich mich auch über das große Engagement der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Pandemie-Bekämpfung. Alle haben weit über das normale Maß gearbeitet und Großartiges geleistet.

Was war für Sie besonders unerfreulich?

Unerfreulich waren sicherlich die vielen negativen Entscheidungen, die wir aufgrund Corona treffen mussten, wie zum Beispiel die Schulen, die Kindergärten oder auch das Gartenstrandbad zu schließen. Ebenso die Einschnitte im Kultur- und Vereinsleben.

Persönlich unerfreulich fand ich zudem manch E-Mail oder Brief, die mich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erreicht haben und weit von sachlicher Kritik entfernt waren.

Welches ist das wichtigste Projekt, das vergangenes Jahr in Ihrer Gemeinde verwirklicht wurde?

Die Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen rund um Corona war vermutlich die größte Leistung 2020. Von den übrigen Projekten ist sicherlich der Beginn der Sanierung der Hans-Thoma-Schule zu nennen. Mitten in der Pandemie wurden zunächst die beiden Ausweichquartiere pünktlich fertiggestellt, so dass die Sanierung des ersten Bauabschnitts wie geplant beginnen konnte.

Ein besonderes Projekt war auch der Breitbandausbau in den Stadtteilen Rotzel und Hochsal. Trotz Pandemie ist es uns gelungen, 90 Prozent aller möglichen Hausbesitzer zu überzeugen, einen Hausanschluss verlegen zu lassen, obwohl die geplanten Informationsveranstaltungen alle abgesagt werden mussten.

Was ist die wichtigste Sache, die liegenblieb?

Leider konnten wir einige Projekte nicht wie geplant angehen. Dazu gehören die Vorüberlegungen für die Neukonzeption für das Bildungszentrum in Rhina, wo wir den künftigen Platzbedarf, die künftigen Bedarfe und den gebäudlichen Sanierungsbedarf analysieren und in der Zukunft dann eine ganzheitliche Lösung finden wollen. Ebenso wollten wir die halbanonyme Grabformen auf dem Waldfriedhof umsetzen, leider sind wir hier über das Planungsstadium nicht herausgekommen. Die AG Brandschutzbedarfsplan konnte ihre Arbeit 2020 leider auch nicht mehr aufnehmen.

Warum könnte 2021 ein besseres Jahr für Ihre Gemeinde werden als 2020?

Weil wir durch den Impfstoff die Hoffnung haben, dass die Pandemie zurückgedrängt wird und wir uns im Gemeinderat und in der Stadtverwaltung wieder mehr unseren Zukunftsprojekten widmen können.

Was wünschen Sie sich 2021 als Bürgermeister für Ihre Gemeinde?

Den Einwohnerinnen und Einwohnern wünsche ich, dass Sie 2021 gesund bleiben und sich durch die Corona-Pandemie nicht entmutigen lassen. Für die Stadt hoffe ich, dass Sie weiterhin gut durch die Pandemie kommt, die anvisierten Projekte umsetzen kann und die (finanziellen) Folgen der Pandemie möglichst bald überstanden sind. Ebenso wünsche ich mir, dass das kulturelle und gesellschaftliche Leben nach dem Ende der Pandemie wieder zurückkehrt und die Vielfalt der Vereine erhalten bleibt.

Was wünschen Sie sich 2021 persönlich?

Gesundheit. Ab und an etwas freie Zeit, die ich mit meiner Familien und Freunden verbringen kann.

Wenn Ihre Gemeinde einen Sechser mit Superzahl im Lotto hätte, was sollte sie mit dem Geld tun?

Um konkret zu werden, müsste ich die genaue Summe kennen.

Ganz allgemein würde ich getreu unserer städtischen Finanzpolitik einen Teil des Geldes aufs Sparbuch für schlechtere Zeiten legen, so haben wir das bisher immer gemacht und das hat uns gerade in der zurückliegenden Haushaltsplanung sehr geholfen. Den Rest würde ich in die bisherigen Schwerpunkte wie Bildung, Betreuung, Breitbandausbau und Digitalisierung investieren. Sollte noch etwas übrig sein, würde ich gerne auch noch etwas ins Rathaus stecken, um die derzeitige Raumnot etwas zu lindern.

Welche Schlagzeile über sich selbst oder über Ihre Gemeinde würden Sie 2021 gerne lesen?

Laufenburg hat die Pandemie gut überstanden. Handel und Gastronomie blicken optimistisch in die Zukunft. Das Vereins- und Kulturleben ist wieder aktiv.