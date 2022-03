von Charlotte Fröse

Die Einwohnerzahl in Laufenburg steigt und damit werden auch Kindergartenplätze knapp. Es gibt bereits Aufnahmestopps in zwei Kindergärten. In den kommenden Jahren fehlen weiter Kindergartenplätze. Nach der Berechnung sind in den kommenden Jahren insgesamt 73 Kindergartenplätze neu zu schaffen.

Dabei sind Unsicherheiten aufgrund durch möglicher Zuzüge, die durch den Krieg in Osteuropa entstehen, noch nicht eingerechnet. Ein weiterer städtischer Kindergarten, der im ehemaligen Feuerwehrhaus in der Brunnenmatt, das in städtischer Hand ist, einstehen wird, kann helfen, den Bedarf weiter zu decken. Das Besondere an dem geplanten Kindergarten ist die Ausrichtung auf ein naturpädagogisches Profil. Es handelt sich dabei aber nicht um einen sogenannten „Waldkindergarten“.

Im Gebäude in der Brunnenmatt, soll bald ein Kindergarten mit einem naturpädagogischen Profil entstehen | Bild: Charlotte Fröse

In der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend gaben die Hauptamtsleiterin, Carina Walenciak, und die zukünftigen Leiterin des Brunnenmatt Kindergartens, die Sozialpädagogin Julia Schneider, Einblicke in den Stand der Umsetzung und erläuterten das naturpädagogische Profil. Das vorgestellte Projekt stieß bei den Gemeinderäten auf sehr gute Resonanz. Das Prinzip beruht darauf, die Natur als Lernraum zu nutzen.

Das feste Gebäude dient als feste Basis und der nahe Wald bietet den Naturlernraum. FW-Stadträtin Gabriele Schäuble sah es positiv, diesen anderen Weg zu gehen. Schäuble wie auch Stadträtin Claudia Huber (CDU) votierte dafür, dass allen Kindern aus Laufenburg die Möglichkeit gegeben werden sollte, in den neuen Kindergarten zu wechseln. Zunächst ist allerdings erst einmal vorgesehen, ein freiwilliges Angebot an bereits in die in den Kindergärten Rhina und Rappenstein aufgenommene Kinder zu machen, ins naturpädagogische Profil zu wechseln.

In der Brunnenmatt Ort Der Kindergarten befindet sich im ehemaligen Feuerwehrhaus, unter

Einbeziehung naheliegender städtischer Waldflächen im Allmendwald mit Nähe zum Andelsbach. Platz für vorläufig zwei Gruppen mit je 25 Kindern, verlängerte Öffnungszeit oder Regelbetreuung. Leitung: Sozialpädagogin Julia Schneider Zeitplan Start der baulichen Maßnahmen im Innen- und Außenbereich sowie im Wald im zweiten Quartal. Start der ersten Gruppe ab kommenden September. Die zweite Gruppe startet im November. Naturpädagogisches Profil Die Bildungsziele entsprechen dem Orientierungsplan, jedoch mit anderer Herangehensweise. Ziel der Naturpädagogik ist es, Umweltschutz und kindliche Naturbegegnung miteinander zu verknüpfen. Neben spielerischem und forschendem Erkunden stehen die sinnliche Wahrnehmung, das kreative Gestalten, meditative Zugänge und das Experimentieren im methodischen Mittelpunkt.

Bürgermeister Ulrich Krieger erläuterte das Ziel: „Wir möchten vor allem den Platzbedarf decken und eine Entlastung der Bereiche Rhina und Rappenstein erreichen.“ Vorrangig soll der neue Kindergarten für Wohnbereiche sein, die den Kindergarten Brunnenmatt zu Fuß gut erreichen können. Gestartet werden soll zunächst mit zwei Gruppen im Erdgeschoss voraussichtlich ab dem zweiten Quartal, eine dritte Gruppe im Obergeschoss ist möglich. Die Umbauten am Gebäude, das noch bis Ende des Monats von Fünftklässlern der Hans-Thoma-Schule genutzt wird, sind gering. Attraktiver gestaltet werden soll der Außenbereich. Für die Bedürfnisse wird der Waldplatz hergerichtet. Die Suche nach qualifiziertem Personal ist in vollem Gange.

Die Elektrifizierung der Bahn und die daraus resultierende Brückensperrung setzen der Nutzung des Gebäudes in der Brunnenmatt möglicherweise zeitliche Grenzen. SPD-Gemeinderat Robert Terbeck drang darauf, dass während der Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Bahnstrecke ein Zugang zu den nördlich gelegenen Häusern und dem Gebäude Brunnenmatt sichergestellt werden müsse. Bürgermeister Ulrich Krieger definierte, dass dieses Schwerpunktthema noch zu klären sei.

Bereits im November vergangenen Jahres beauftragt der Laufenburger Gemeinderat die Verwaltung damit, zunächst zwei weitere Kindergartengruppen im Gebäude Brunnenmatt einzurichten und das dafür notwendige Personal einzustellen.