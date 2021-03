Die Stadt Laufenburg erlässt Eltern von Kindern, die in den kommunalen Krippen und Kindergärten betreut werden, die Gebühren für die Monate Januar und Februar. Aufgrund der Corona-Verordnung waren die Einrichtungen vom 16. Dezember 2020 bis einschließlich 19. Februar geschlossen. Die in diesem Zeitraum in Anspruch genommene Notbetreuung allerdings ist kostenpflichtig. In voller Höhe erhoben werden auch die Betreuungsgebühren für den Dezember. An den Schulen werden bei Nichtinanspruchnahme der außerunterrichtlichen Betreuung ebenfalls die Gebühren für Januar und Februar erlassen. Bei weniger als zehn Tagen Betreuung im Monat ist der halbe Monatssatz zu zahlen. Allen entsprechenden Vorschlägen der Stadtverwaltung stimmte der Gemeinderat am Montag einstimmig zu.

In den kommunalen Einrichtungen werden zwischen 400 und 500 Kinder betreut, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger auf eine Frage von Stadtrat Raimund Huber (Grüne) hin. Die Notbetreuung sei für 100 bis 120 Kinder in Anspruch genommen worden. Bis zum 19. Februar waren lediglich die Kinder anspruchsberechtigter Eltern in der Notbetreuung aufgenommen worden. Seit dem 22. Februar sind die Kindergärten im eingeschränkten Regelbetrieb, bei dem die Kinder festen Gruppen zugeordnet sind, wieder geöffnet. Die Notbetreuung kann von allen Eltern in Anspruch genommen werden. An den Schulen kehren ab 15. März die Grundschulen mit allen Klassen zu einem eingeschränkten Präsenzbetrieb zurück, ebenso die weiterführenden Schulen mit den Klassen 5 und 6.

Wie Kämmerin Andrea Tröndle im Gemeinderat sagte, kostet der Gebührenverzicht die Stadt rund 64.000 Euro. Zwar habe das Land zugesagt, den Betrag teilweise auszugleichen. Dennoch verblieben bis zu 39.000 Euro dieser Summe bei der Stadt. Für einen Ganztagskrippenplatz stellt die Stadt derzeit ohne Mittagessen bei fünf wöchentlichen Betreuungstagen abhängig von der Kinderzahl der Familie derzeit bis zu 619 Euro monatlich in Rechnung, für einen an fünf Wochentagen in Anspruch genommenen Ganztags-Kindergartenplatz bis zu 277 Euro.