von Jürgen Rudigier

In seiner zwischenzeitlich 112-jährigen Vereinsgeschichte kann der SV 08 Laufenburg auf unzählige Höhepunkte zurückblicken. Ein für den Verein sehr bedeutendes Datum jährt sich zum 70. Male. Am 20. August 1950 wurde das Waldstadion eingeweiht. Das Ereignis stieß damals in der näheren und weiteren Umgebung auf enormes Interesse. „Die Bundesbahn gibt Sonntagsrückfahrkarten von allen Bahnhöfen im Umkreis von 50 km aus – Beste Zugverbindung“, wurde im Vorfeld auf Plakaten geworben. Am 20. August dürften dann etwa 5000 Zuschauer gekommen sein, um die Einweihungsfeier und das Top-Spiel Wormatia Worms gegen den FC Grenchen zu verfolgen.

Spielbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg

Bei dem im Jahre 1908 unter dem bis 1930 gültigen Vereinsnamen Sportvereinigung Klein-Laufenburg gegründeten Fußballverein, war nach dem Zweiten Weltkrieg der Spielbetrieb im April 1947, damals noch unter dem Namen Sportvereinigung Laufenburg wieder aufgenommen worden. Die Fußballer spielten

während dieser Zeit zunächst auf einem Platz in der Nähe des im Jahr 2016 abgerissenen Dampfsägewerks, danach bis zum Sommer 1950 auf einer Wiese in der Oststadt, etwa dort wo in den 70er Jahren die drei Hochhäuser gebaut wurden.

Vor der Inbetriebnahme des Waldstadions nutzten die Laufenburger Fußballer mehrere andere Plätze, unter anderem diesen in der heutigen Oststadt. Im Hintergrund sind die ehemalige Seidenweberei und der Heuberg zu erkennen. | Bild: Archiv SV 08 Laufenburg

Schon bald nach seiner Wiedergründung 1947 wurde beim SV 08 auch der Wunsch nach einem neuen Spielfeld laut. Der Bau des neuen Platzes beim ehemaligen Lager des Reichsarbeitsdients (RAD) wurde zunächst abgelehnt. Stattdessen wurde ein Spielfeld in der Nähe des heutigen Zubringers zur neuen Rheinbrücke in Erwägung gezogen.

Nach weiteren Verhandlungen beauftragte die Stadt Laufenburg Ende 1947 dann schließlich aber doch einen Architekten mit der Planung einer Sportanlage auf dem ehemaligen RAD-Gelände. Auch aus heutiger Sicht eine kluge Entscheidung, denn die im Naherholungsgebiet am Waldrand erstellte Sportstätte könnte schöner und zweckmäßiger kaum liegen.

Im Sommer 1950 war es soweit. Die Einweihung des Waldstadions am 20. August 1950 war offenbar nicht nur für die Fußballer des SV 08, sondern auch für viele Bürger der Stadt Laufenburg und Umgebung ein ganz außergewöhnliches Ereignis.

Der SV 08 hatte seine Gäste bereits für den 19. August, einen Samstag, zum Waldfest auf der Wiese vor dem Stadion eingeladen. Gleich zwei Tanzkapellen hatte man organisiert die für gute Stimmung sorgen sollten.

Bürgermeister Albert Wasmer (links) im Gespräch mit dem Freiburger Architekten Bensel. | Bild: Archiv SV 08 Laufenburg

Mit großen Plakaten hatte man die offizielle Einweihungsfeier angekündigt. Zwei Fußballspiele standen unter anderem auf dem Programm. Um 14 Uhr trafen die 1908 gegründeten Vereine SV 08 Laufenburg und FC 08 Tiengen aufeinander. Das Hauptspiel zwischen dem damaligen Schweizer Nationalliga-A-Club FC Grenchen und dem Oberligisten Wormatia Worms war auf 16 Uhr terminiert. Zahlreiche Laufenburger warteten zusammen mit dem Vorsitzenden des SV 08, Hans Spielmann, begleitet von der Stadtmusik, am Grenzübergang auf das Eintreffen der Schweizer Topmannschaft aus Grenchen.

Der damalige SV-08-Vorsitzende Hans Spielmann (links) mit dem aus Murg stammenden Landtagsabgeordneten Hermann Durst. | Bild: Archiv SV 08 Laufenburg

Auch ein Auftritt der Damen-Gymnastik-Gruppe war im Rahmenprogramm enthalten. Bereits um 12 Uhr strömten die Zuschauer ins neue Stadion, an dessen Eingang anlässlich des Fests ein großes, geschmücktes Willkommens-Tor aufgebaut wurde. Bevor die Fußballspiele begannen, hielten neben anderen der damalige Bürgermeister Albert Wasmer, Landrat Otto Bischoff und der SV-08-Vorsitzende Hans Spielmann Festreden.

Auch die Damenriege des TV Laufenburg-Rhina beteiligte sich am Eröffnungsprogramm. | Bild: Archiv SV 08 Laufenburg

Inzwischen hatte sich das neue Stadion eindrucksvoll gefüllt. Im Vorspiel besiegte der SV 08 Laufenburg den FC Tiengen, unterstützt von einer prächtigen Kulisse, mit 4:2 Toren, was Hans Spielmann als gutes Omen für die weiteren sportlichen Erfolge des SV 08 wertete. Über viele Tore konnten sich die Besucher nicht beklagen, denn wie im Vorspiel fielen auch im Hauptspiel des Tages sechs Tore. Der damalige Schweizer Nationalliga A Ligist aus Grenchen hatte gegen die Wormatia lange mit 3:1 geführt, doch am Ende stand ein freundschaftliches 3:3 Unentschieden.

In Galabesetzung

Sogar die Wormser Zeitung berichtete von dem Spiel. Laut deren Artikel war die Wormatia „in dem romantischen Grenzstädtchen Laufenburg“ in Galabesetzung angetreten. Weiter stand dort geschrieben: „Bardorf, Georg Bogert und Außenstürmer Hans Vogt, letzterer offenbar mit viel Szenenbeifall des Publikums bedacht, sorgten nach zwischenzeitlichem 0:2 und 1:3 Rückstand noch für

den Ausgleich.“ Der Spielball sei „sehr zur Freude der Zuschauer aus einem Flugzeug abgeworfen worden.“

Mehrere tausend Zuschauer nahmen an der Eröffnung teil. Vor in der Mitte ist Bürgermeister Albert Wasmer zu sehen. | Bild: Archiv SV 08 Laufenburg

Was die Zuschauerzahl betrifft gibt es unterschiedliche Angaben. Vorstand Hans Spielmann schreibt unter einem Foto des Bildbands von 7000, die Presse von 5000 bis 6000 Besuchern. Wie auch immer, es dürfte einer der bis dato größten Zuschauerströme gewesen sein, der jemals den Weg ins Waldstadion gefunden hat. Über eine ähnlich große Kulisse durfte sich der Hauptkassierer des SV 08 dann erst wieder 45 Jahre später freuen, als sich zur Bundesliga-Winterpause im Februar 1995 im Waldstadion vor rund 4700 Besuchern der SC Freiburg und der Grasshopper Club Zürich gegenüber standen.

Am Waldstadion hieß eine eigens errichtete Ehrenpforte die Besucher willkommen. | Bild: Archiv SV 08 Laufenburg

Die Freude über die Entstehung des herrlich gelegenen Waldstadion im Jahr 1950 war groß, der Bau der Anlage fünf Jahre nach Kriegsende angesichts vieler Sorgen sicher alles andere als selbstverständlich. Doch schon bald sollten sich die ersten Probleme einstellen. Mangels Drainage staute sich das Wasser bei starken Regenfällen derart, dass oftmals der gesamte Strafraum unter Wasser stand.

Die älteren Mitglieder des Vereins erinnern sich sicher noch gut daran, wie die Spieler noch kurz vor Anpfiff mit Eisenstangen Löcher in Strafraum rammten, um den großen See im Strafraum zu verkleinern, damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte. Duschen? Fehlanzeige! Abgewaschen hat man sich nach dem Spiel vor einer damals noch vorhandenen Baracke des RAD Lagers an der ein Gartenschlauch angeschlossen war. Umgezogen hatte man sich im Cafè „Sulger“ in der Grunholzer Straße.

Waldstadion mehrmals umgebaut

Im Lauf der folgenden 50 Jahre wurde das Waldstadion mehrmals umgebaut. 1966 wurde 16 Jahre nach der Einweihung der Rasenplatz durch einen

Tennenplatz ersetzt. Neben dem Spielfeld entstand weitestgehend in Eigenleistung das heutige Sportheim. 1989/1990 wurde das Waldstadion erweitert, der Hartplatz wieder zum Rasenplatz umgebaut und östlich des Rasenplatzes entstand ein neuer

Hartplatz, der 1991 offiziell in Betrieb genommen wurde. 2012 erfolgte der Umbau des Hartplatzes zum Kunstrasenplatz, der 2013 eingeweiht wurde.