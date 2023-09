Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker haben in Rheinfelden den Schweizermeister-Titel in der Kategorie I der Jungpontoniere bekommen. Am vergangenen Sonntagnachmittag kam die Nachricht im Festzelt in Laufenburg an, wo ein Großteil der Laufenburger Pontoniere mit den Aufräumarbeiten nach dem Fischessen beschäftigt war.

Das Fahrerpaar Leuenberger/Stocker hat es geschafft: Schweizermeister-Titel in der Kategorie I. Die Freude und der Jubel war groß. Auch das Fahrerpaar Elias Hajek und Morris Galbier erreichten eine sehr gute Platzierung und verpassten die Kranzauszeichnung nur knapp. Die Laufenburger Pontoniere zeigten nicht erst an der Schweizermeisterschaft gute Leistungen, sondern während der ganzen Saison. An keinem Wettfahren in diesem Jahr ließen die frisch gebackenen Schweizermeister eine Kranzauszeichnung liegen. An den insgesamt sechs Wettfahren erreichten sie einmal den 10., den 5., den 3. und mit dem Meistertitel nun dreimal den 1. Platz. Eine hervorragende Saison hat somit ihr Ende gefunden.

Als nächstes stehen für die Jüngsten die Leistungsprüfungen in den verschiedenen Kategorien an. Je nach dem haben die Jungpontoniere sich als Vorderfahrer, als Steuermann mit Vorderfahrer oder als Steuermann alleine im Weidling zu beweisen. Natürlich gehören auch die verschiedenen in der Schifffahrt benötigten Knoten zum Prüfungsstoff.

Sozusagen kommt nun die Pflicht nach der Kür. Der Pontoniersportverein Laufenburg gratuliert nochmals ausdrücklich allen Kranzfahrern und insbesondere den neuen Schweizermeistern zu ihrer grandiosen Leistung in dieser Saison.