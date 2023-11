Laufenburg - Das Forstwirtschaftsjahr 2022 konnte mit einem deutlichen Plus von 87.188 Euro abgeschlossen werden. Für das laufende Jahr sieht Manuel Nägele, der Forstrevierleiter des Reviers Murg-Laufenburg, allerdings ein negatives Ergebnis mit prognostizierten Zahlen von voraussichtlich minus 56.300 Euro. Auch im kommenden Jahr 2024 wird mit einem Negativergebnis von 44.000 Euro gerechnet.

„Die Erlöse aus dem Holzverkauf sind schwer vorherzusagen“, erklärte Nägele den Laufenburger Gemeinderäten in der Sitzung am Montagabend bei der Vorstellung der Zahlen. Zudem gleiche die Entwicklung der Holzpreise immer noch einer Berg- und Talfahrt, weshalb die Zahlen weiter mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Im Jahr 2022 führten Waldentschädigungen der Autobahn GmbH in einer Höhe von rund 87.188 Euro, Förderungen in Höhe von rund 20.293 Euro, aber auch ein höherer Hiebsatz von 3.014 statt 1.910 Erntefestmeter, bedingt durch anfallendes Käferholz, zu dem sehr guten Ergebnis. Die Einnahmen betrugen insgesamt 357.688 Euro, dem standen 270.499 Euro an Ausgaben gegenüber.

Im laufenden Jahr hätten Schädlinge wie der Borkenkäfer und Dürremonate dem Wald wieder stark zugesetzt, so Manuel Nägele. Im kommenden Jahr rechnet der Forst mit Investitionen – zum einen für die Anschaffung eines gebrauchten VW-Busses mit voraussichtlichen Kosten von 5.000 bis 6.000 Euro, außerdem für den Kauf einer neuen Fällsäge für rund 2.000 Euro.

Laut dem Betriebsplan stehen Ausgaben von 110.300 Euro Einnahmen in einer Höhe von 66.300 Euro gegenüber. Da an manchen Stellen ganze Fichtenbestände ausgefallen sind, eine Naturverjüngung sich noch aber nicht etablieren konnte, werden auch im kommenden Jahr Pflanzmaßnahmen und weitere Schritte für eine Aufforstung notwendig sein, was das Ergebnis drücke, berichtete Forstrevierleiter Manuel Nägele.