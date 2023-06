Eine Gemeindeversammlung folgte der mehrtägigen Visitation bei der evangelischen Pfarrgemeinde in Laufenburg. Hier wurde über die vereinbarten Ziele gesprochen und über den geplanten Kooperationsraum.

Markus Wagenbach, stellvertretender Dekan und Leiter der Visitation meinte zu den Zielen, dass es um Experimentierfreude bei den Gottesdiensten gehe, den Ausbau der Angebote für Kinder, Familien und Jugendliche und darum, den Blick nach außen zu richten. Wagenbach meinte, dass der Gemeinde beim Experimentieren klar werde, was in Zukunft Bestand habe. Dazu wird vieles ausprobiert. Hier stellt sich auch die Frage, was bleibt und welche Gottesdienstformen keinen Bestand mehr haben oder ganz verschwinden wird. Beim Blick nach außen gehe darum herauszufinden, was realisierbar ist.

Da für manche die Ziele zu offen formuliert waren, erklärte Pfarrer Michael Bohn in der Diskussionsrunde, dass es im Herbst eine Klausurtagung geben werde, bei der besprochen wird, wie es weiter geht. Anderen aus der Gemeinde ist die Weite wichtig, um wachsen zu können. Da der Fokus großteils auf der Jugendarbeit liegt, fühlten sich einige ältere Personen benachteiligt. Dieser Zielgruppe sei durch und nach der Corona-Pandemie etwas verloren gegangen ist. Es gelte hier wieder Kontakte aufzubauen. Dazu kam der Vorschlag, Fahrgemeinschaften zu organisieren, damit die älteren Leute überhaupt die Möglichkeit haben, in den Gottesdienst zu kommen. Zudem gab es den Wunsch nach einer Frauengruppe.

Felix Lohrer von der Visitationskommission nahm zum Kooperationsraum Stellung. Dieser besteht aus Laufenburg, Albbruck-Görwihl und Waldshut. Vorgesehen sind drei Pfarrstellen und eine halbe Stelle in der Krankenhausseelsorge. Die Pfarrstellen sind wie folgt aufgeteilt: eine Vollzeitstelle in Laufenburg, eine halbe in Albbruck und eineinhalb Stellen in Waldshut. Außerdem kommen noch eine halbe Stelle für das Dekanat dazu, eine Stelle im Bezirksjugendreferat und eine Stelle für den Bezirkskantor.