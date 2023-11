Rhina/Luttingen – Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hebelkraft, der auf 93 Mitglieder angewachsen ist, standen die Neuwahlen des Vorstands besonders im Blickpunkt der anwesenden Mitglieder. In ihrem letzten Jahresbericht, den die die scheidende Vorsitzende Bettina Berger vorlegte, erklärte sie, wie der Förderverein das Schulleben im zurückliegenden Jahr 2022/2023 auf vielfältige Art und Weise unterstützt habe.

Dazu zählten Aktivitäten, wie die Obstkiste durch die Ganztagsschüler einmal im Monat etwas Obst erhielten. Eine Autorenlesung in Luttingen, die Erst- und Zweitklässler in ihren Bann zog. Der Minimarathon in Tiengen an dem über 1000 Kinder teilnahmen und an dem die Schülerinnen und Schüler der Hebelschule großartige Erfolge erzielten: die Mädchen aus den Klassen 1/2 den vierten Platz, aus den Klassen 3/4 den ersten Platz, die Jungs aus den Klassen 3/4 den dritten Platz sowie die Jungs aus den Klassen 1/2 den ersten Platz. Weitere Aktivitäten waren die Mathewerkstatt, eine Bachexkursion, die Einschulung der Erstklässler, das Kindertheater in der Halle 12, der Martinsumzug sowie die Unterstützung sozial schwacher Familien.

Der Kassenbericht von Manfred Jestand wies einen kleinen Überschuss aus und wurde von den beiden Kassenprüfern, Arcangelo Stanieri und Stefan Kail für gut befunden.

Die Entlastung des Vorstandes und die Neuwahlen wurden von Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble geleitet und sorgten für einige Überraschungen. Da sich sowohl die Vorsitzende Bettina Berger, als auch ihre Vertreterin, Stefanie Brand, nicht mehr zur Wahl stellten, mussten beide Posten, sowie die der vakanten Schriftführerin, neu besetzt werden. Zur neuen Vorsitzenden wurde Marana Bastian, zu ihrer Stellvertreterin Laura Kaiser und zur Schriftführerin Aline Bocquet gewählt. Lediglich Manfred Jestand bleibt Kassierer. Als Beisitzer fungieren Josef Droll, Bettina Berger, Stefanie Brand und Klaudia Panicke. Zu Kassenprüfern wurden Stephan Keil und Steffen Reuss bestimmt.

Gabriele Schäuble überbrachte die Grüße von Bürgermeister Ulrich Krieger und des Gemeinderates. Sie lobte die Bereitwilligkeit der Mitglieder, die Ehrenämter übernahmen und die vielfältigen Aktivitäten für die Grundschüler in Rhina und Luttingen. Dem schloss sich Josef Droll an, der besonders Bettina Berger dankte.