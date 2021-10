von Peter Meister

Fest im Blick des Seelsorgeteams ist auch schon die Erstkommunion 2022. Wegen des starken Jahrgangs und der „Rückstellungen“ aus 2021 infolge der Corona-Beschränkungen sind in der Osterzeit sechs Gottesdienste geplant – so viel wie noch nie. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats deutlich. Aus dem Stiftungsrat war zu berichten, dass der Investitionsplan für den Haushalt 2022/23 fertiggestellt ist, mit einem Gesamtvolumen von 850.000 Euro.

Feiern mit Einschränkungen

Seit Pfingsten bereiten sich die Firmanden auf ihre Firmung vor. Aufgrund der nach wie vor geltenden Corona-Regeln wird das Sakrament in drei Gottesdiensten gespendet werden. Am Freitag, 29. September, um 17 Uhr in Albbruck, am Samstag, 30. Oktober, um 10 Uhr in Albbruck und um 16 Uhr in Luttingen, womit die beiden größten Kirchen ausgesucht wurden.

Trotzdem können außer den Firmpaten und wenigen Familienangehörigen keine anderen Mitglieder der Pfarrgemeinden diese Gottesdienste mitfeiern. Gemeindereferentin Sabine Gerteis und Kaplan Philipp Ostertag berichteten erfreut über die Firmvorbereitungen. Die allermeisten Jugendlichen hätten auch bei den Firmprojekten großes Engagement und viel Kreativität gezeigt, wie zuletzt bei einem „Klappstuhlgottesdienst“ vor der Kapelle in Binzgen.

In der verabschiedeten Gottesdienstplanung für die nächsten Monate nehmen die Wortgottesfeiern einen höheren Stellenwert ein. Sie finden nicht mehr nur als Lückenbüßer, sondern regelmäßig immer in der ersten und dritten Woche statt.

Neue Läuteordnung

Mesner Freddy Wunderlich stellte eine neue Läuteordnung für die Kirche Heilig Geist in Laufenburg vor. Sie folgt praktischen Erwägungen, so dass nicht gleichzeitig mit den Glocken von St. Johann in Laufenburg/Schweiz geläutet wird. Aber auch liturgischen Gesichtspunkten. Danach soll das volle Geläute nicht bei jeder Gelegenheit, sondern nur an Festtagen oder zum Beispiel an Hochzeiten erklingen. Die Läuteordnung wurde begrüßt, weil sie feste Regeln enthält und eine gewisse Beliebigkeit unterbindet.

Schäden am Glockenturm

Die Haushaltsplanung musste nachgebessert werden, weil unerwartete Maßnahmen dazu kamen. In Unteralpfen muss der Glockenstuhl erneuert werden, nachdem bei einer Inspektion größere Schäden festgestellt wurden, mit der Konsequenz, dass die Glocken aus Sicherheitsgründen nicht mehr geläutet werden dürfen. An der Kirche in Rhina müssen Mängel nach der Turm- und Geläuteprüfung beseitigt und der Dachstuhl saniert werden. Größte Projekte bleiben die genehmigte Außensanierung der Kirche in Birndorf und die geplante Außenrenovierung der Kirche in Luttingen.