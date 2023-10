Laufenburg – Seit den Jahren 1996/1997 unterstützt die Stadt den katholischen Kindergarten St. Mechthild in Hochsal finanziell in hohem Maße. Aktuell trägt die Stadt 80 Prozent des Betriebskostendefizits und 70 Prozent der Investitionskosten. Dies reicht nun nicht mehr aus. Der Stiftungsrat der Kirchengemeinde bat die Stadt um eine finanzielle Erhöhung.

Keine einfachen Verhandlungen

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montagabend einer schrittweisen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse auf zunächst 90 Prozent und später auf 93 Prozent zu. Winfried Ebner, Leiter der Verrechnungsstelle Stühlingen betonte: „Der Kindergarten in Hochsal ist weiterhin gewollt.“ Allerdings steht es schlecht um die Finanzen der katholische Kirchengemeinde St. Pelagius Hochsal. Nach seinen Angaben kann die Kirchengemeinde, die seit 2022 als Ausgleichsstockgemeinde gilt, den eigenen Haushalt und damit auch den Kindergarten aus Eigenmitteln nicht mehr finanzieren. Dieser Umstand führte dazu, dass das Ordinariat die Kirchengemeinde dazu anhielt, ihre Finanzen zu konsolidieren. Peter Meister, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats erklärte, wenn keine Einigung erzielt worden wäre, hätte der Kindergarten schließen müssen. Die Verhandlungen seien nicht einfach gewesen, aber schlussendlich konnten beide Seiten aufeinander zugehen, betonte Bürgermeister Ulrich Krieger. Der Kindergarten in Hochsal mache gute Arbeit und das Bestreben der Stadt sei es, den Kindergarten, der für alle Kinder offen steht, zu erhalten.

Das Ergebnis der Verhandlungen sieht so aus, dass die Stadt den Betriebskostenanteil für 2024 zunächst auf 90 Prozent und in 2025 auf 93 Prozent erhöht. Im städtischen Doppelhauhalt für die Jahre 2023/2024 sind für 2024 bereits Gelder in Höhe von 165.400 Euro eingeplant. Die Verrechnungsstelle bezifferte den Zuschuss aktuell jedoch auf 174.240 Euro. Stadtrat Robert Terbeck (SPD) sah große Probleme bei der Finanzierung. Zudem bemängelte er, dass die Stadt fast alles bezahle, aber kein Mitspracherecht habe. Er konnte die neuen Vorgaben nicht mittragen und enthielt sich bei der Abstimmung, wie auch AfD-Stadtrat Patrick Meier.