Die Feuerwehr Laufenburg löschte am Montag im Wohnquartier Rappenstein ein brennendes Gartenhaus. Der Brand wurde um 14.20 Uhr gemeldet. Zwei Unterstände für Holz und Gartengeräte hatten an einer Grundstückgrenze Feuer gefangen. Die Anwohner hatten sogleich von beiden Seiten zum Gartenschlauch gegriffen und so bis zum Eintreffen der Feuerwehr die offenen Flammen niedergeschlagen. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und räumte das Brandgut aus den betroffenen Bereichen aus. Um auch die Glutnestern vollständig ablöschen zu können wurden Decken und Wände geöffnet. Die Feuerwehr Laufenburg war unter Leitung des stellvertretenden Kommandanten Julio Muñoz Gerteis mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen eineinhalb Stunden im Einsatz.