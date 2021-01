von sk

Noch keine drei Stunden alt war das neue Jahr, da musste die Feuerwehr Laufenburg mit einem First Responder Team zu einem medizinischen Notfall in einen Laufenburger Ortsteil ausrücken. Dank der schnellen Sauerstoffversorgung konnte der Patientin schnell geholfen werden, teilt Feuerwehrkommandant Markus Rebholz mit. Am Nachmittag des Neujahrstags wurde die Abteilung Nord der Polizei Amtshilfe leisten. Hierbei musste Zugang in Binzgen in ein Haus geschaffen werden, da vermutet wurde, dass eine Person in einer Notlage sein könnte. Auch die First Responder und der Rettungsdienst waren neben der Polizeistreife vor Ort.

Mitglieder der Feuerwehr bepackten ein Fahrzeug mit Hilfsgütern für das Erdbebengebiet in Kroatien. | Bild: Feuerwehr Laufenburg

Bereits am Silvestertag folgte die Feuerwehr Laufenburg einem landesweiten Hilferuf für die durch das Erdbeben in Not geratenen kroatischen Feuerwehren. Unter Leitung des Abteilungskommandanten Matthias Kreuser wurden Sachspenden gesammelt, die Matthias Kreuser dann am Neujahrstag mit seiner Familie zur zentralen Sammelstelle nach Bad Krozingen fuhr. Von dort startete in der Nacht ein Hilfsgüterkonvoi mehrerer Blaulichtorganisationen. Initiator der Hilfsaktion ist der Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald, der sein vielen Jahren engen Kontakt zum Kroatischen Feuerwehrverband unterhält.