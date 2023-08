Das Band der Städtepartnerschaft zwischen dem deutschen Laufenburg und der bretonischen Stadt Le Croisic wurde im Jahr 1973 geknüpft. Bereits 50 Jahre lang hält diese Verbindung. Mit einem großen Fest im Zeichen der Freundschaft wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 19 Uhr das Jubiläum in Laufenburg in der Rappensteinhalle gefeiert. Alle Interessierten sind zu diesem Freundschaftsabend eingeladen, der Eintritt ist frei.

Aus der französischen Partnerstadt werden 67 Delegationsteilnehmer erwartet. Neben Gemeinderatsmitgliedern und Vertretern aus Vereinen und Hilfsorganisationen werden Bürgermeisterin Michèle Quellard, Bürgermeisterstellvertreter Jacques Bruneau, Verwaltungschefin Joëlle Meunier und die Präsidentin des Comité de jumelage (Freundeskreis der Städtepartnerschaft), Stéphanie Thoby, dabei sein.

„Jeder ist am Freundschaftsabend willkommen, auch diejenigen, die bisher keinen Anknüpfungspunkt zur Jumelage hatten, wir hoffen auf eine volle Rappensteinhalle mit einigen Hundert Besuchern“, sagt Carina Walenciak, Laufenburgs Hauptamtsleiterin und mit zuständig für die Organisation der Feierlichkeiten rund um die Jumelage. Sie versichert zudem, dass sprachliche Barrieren kein Problem darstellten.

Es soll darum gehen, die lange bestehenden Freundschaften in lockerer Runde zu feiern. Der Austausch untereinander soll gefördert werden. Die Halle wird deutsch-französisch dekoriert und nur teilweise bestuhlt. Stattdessen sind große Flächen mit Stehtischen vorgesehen, damit die Gäste vielfältig miteinander in Kontakt kommen können. An einigen Verpflegungsstellen werden kleinere Speisen angeboten, alles soll zwanglos ablaufen.

Das Programm ist daher auch eher kurz gehalten und unterhaltend. Es wird musikalische Beiträge geben, die den französischen Freunden typisch deutsche Musik näher bringen werden und im Anschluss daran wird es zünftige Festzelt- und Partymusik geben, berichtet Walenciak. Inwieweit es unterhaltende Beiträge aus der Partnerstadt geben wird, ist noch nicht bekannt. „Viele Laufenburger freuen sich darauf, dass die Franzosen, wie bei solchen Gelegenheiten üblich, den Line Dance Madison tanzen werden, vielleicht ergibt es sich auch, die eigenen Künste im traditionellen bretonischen Kreistanz zu vertiefen“, hofft Walenciak. Die Laufenburger Delegation nahm an Pfingsten beim Besuch in Le Croisic an einem Tanzworkshop teil und innerhalb der diesjährigen Laufenburger Kulturtage „Fließende Grenzen“ wurde ein gut besuchter Tanzworkshop zum bretonischen Gruppentanz mit anschließendem Tanzabend angeboten.

Auf große Reden wird am Freundschaftsabend verzichtet. Lediglich Bürgermeister Ulrich Krieger wird zur Begrüßung einige Worte sagen. Manuela Pfister vom Organisationsteam sagt dazu: „Die förmlichen Ansprachen und offiziellen Teile finden beim Festakt am 3. Oktober statt. Bei unserem Freundesabend geht es stattdessen um eine Feier von der Bevölkerung für die Bevölkerung. Denn der persönliche Kontakt und die echten Freundschaften nach Le Croisic sind das, was unsere Städtepartnerschaft besonders ausmacht.“

Vereine bringen sich ein

Die Ressortverantwortlichen Manuela Pfister, Reiner Wiesmann, Dagmar Siebert und Norbert Lederle waren überrascht von der guten Resonanz der Vereine und dem großen Wunsch, sich am Freundschaftsabend einzubringen. Inklusive Auf- und Abbau werden etwa 90 Helfer im Einsatz sein. Die Liste der Vereine, die sich für die Feierlichkeiten einsetzen wollen, ist lang. Mithelfen werden: Enzebächle Füchs Binzgen, Fußballclub Rotzel, Höllenknechte Hochsal, Landfrauen Rotzel, Musikverein Hochsal, Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg, Obst- und Gartenbauverein Laufenburg, Paradiesvögel Grunholz, Radfahr- und Wanderverein Rotzel, Schützenverein 1926, Sportverein 08 Laufenburg, Abteilung Gewichtheben, Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg und die Waldgeister Rhina. Für die gesamte Organisation rund um die Feierlichkeiten haben sich zehn Ressorts gebildet. 30 Personen bringen sich dabei ein, um die jeweiligen Themenbereiche zu organisieren.