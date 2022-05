Als Erinnerung an den Tag wird ein Kugelschreiber oder ein USB-Stick mit dem Namen graviert. Es gibt aber auch Informationen zu den jeweiligen Jahrgangsstufen und vieles mehr. So viele Entdeckungen machen natürlich auch Hunger und so werden die Besucher mit Waffeln, Muffins und Getränken vom Förderverein der Hans-Thoma-Schule „Pro Kids“ verpflegt.

Von dem Ergebnis der Umbauarbeiten, kann sich die Bevölkerung am kommenden Samstag, ab 13 Uhr überzeugen. Gefeiert wird bis 16 Uhr mit verschiedenen Ausstellungen aus den Bereichen Technik, Mathematik oder Kunst in den jeweiligen Klassenzimmern. Es gibt eine Malstation im Neubau, einen Flashmob „Give Peace a Chance“ und der Barfußpfad im Schulgarten kann begangen werden. es gibt ein Schätzspiel in der Mediathek der Schule oder eine Regenwurm-Werkstatt.

Die Räume im Altbau sind teilweise komplett entkernt und wieder neu aufgebaut worden. Auch die Verwaltung erhielt eine neues Gesicht eine neue Raumaufteilung. Die Beleuchtung wurde auf LED umgerüstet. Am Ende der Sanierungsarbeiten wurde Jahr 2021 auch das Treppenhaus komplett modernisiert. Insgesamt 1,7 Millionen Euro kamen aus dem Fördertopf des Landes. 300.000 Euro wurden aus dem Ausgleichsstock beglichen und weitere 265.100 Euro sind in die Digitalisierung investiert worden.

Laufenburg – Mit einem großen „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 14. Mai, von 13 bis 16 Uhr, möchte die Stadt Laufenburg die Vollendung der Sanierungsarbeiten an der Hans-Thoma-Schule feiern, aber gleichzeitig auch das Bildungszentrum Rappenstein in seiner Gesamtheit vorstellen.

Laufenburg – Das Laufenburger Bildungszentrum auf dem Rappenstein hat eine weitere Modernisierung erfahren. In den vergangenen 25 Jahren hat die Stadt viel Geld in die Hand genommen um die Förderung und Bildung der Laufenburger Kinder und Jugendlichen auf den aktuellen Stand zu bringen. Jetzt ist auch die Sanierung der Hans-Thoma-Schule abgeschlossen und das soll am Samstag, 14. Mai mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert werden. Insgesamt 7,4 Millionen Euro hat die Stadt Laufenburg in die Sanierung investiert.

„Die Sanierung versetzt die Hans-Thoma-Schule in die Lage, die pädagogische Arbeit und die anstehenden Schulentwicklungsprozesse zeitgemäß zu gestalten“, erklärt der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger. Die Laufenburger Hans-Thoma-Schule ist eine der wenigen Verbundschulen in Baden-Württemberg. Drei verschiedene Schularten befinden sich dort an einem Ort. Die Grundschule, die Werkrealschule sowie die Realschule sind in der Hans-Thoma-Schule unter einem Dach vereint. Die Hans-Thoma-Schule ist eine Halbtagsschule, an der an drei Nachmittagen in der Woche ein Mittagsunterricht stattfindet.

Insgesamt 670 Schüler besuchen aktuell die Schule und werden dort von insgesamt 53 Lehrern unterrichtet. Zu diesem Team gehören weiter eine Schulsozialarbeit, die pädagogische Assistenz, Referendare, Praktikanten, Betreuungskräfte sowie junge Leute, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule absolvieren.

Bereits 2008 hat die vollständige Modernisierung des Bildungszentrums Rappenstein mit der Sanierung der Rappensteinhalle begonnen. Aufgrund der Einführung eines gesetzlichen Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und des vorhandenen Bedarfs, ist vier Jahre später die Kinderkrippe „Löwenburg“ zur Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr gebaut worden.

Nach der Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung der Freianlagen, ist 2017 das bisherige Gebäude des Kindergarten Rappenstein abgerissen und neu gebaut worden. Damit wollte die Stadt den gestiegenen Anforderungen im Kindergartenbereich in räumlicher und pädagogischer Hinsicht gerecht werden. 2019 hat dann die Sanierung der Hans-Thoma-Schule begonnen, die jetzt abgeschlossen ist.

Insgesamt 19,6 Millionen Euro hat die Stadt Laufenburg in die Modernisierungsmaßnahmen investiert. Mit der Sanierung der Schule ist das Großprojekt aber noch nicht abgeschlossen. Der Parkplatz vor der Rappensteinhalle, die große Freitreppe und der Schulhof sollen ebenfalls saniert werden.