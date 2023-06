Auch in diesem Sommer dürfte es Kindern in Laufenburg während der Sommerferien nicht langweilig werden. Im Rahmen des Laufenburger Kindersommers (Lakiso) und der Waldtage finden verschiedene Veranstaltungen statt, bei denen die Kinder ein neues Hobby ausprobieren oder einfach einen schönen Nachmittag verbringen können. Die Anmeldungen für beide Ferienprogramme laufen noch bis 19. Juni auf der Internetseite der Stadt Laufenburg www.laufenburg.de/ beziehungsweise auf www.Lakiso.de.

Im Rahmen des Lakiso sind dieses Jahr 40 Einzelveranstaltungen geplant. Die Altersspanne der Angebote reicht dabei von vier bis 17 Jahren und ist ebenso wie die maximale Gruppengröße vom jeweiligen Angebot abhängig. Auf eine Anmeldegebühr wird auch in diesem Jahr verzichtet, sodass Kosten nur für bestimmte Veranstaltungen anfallen.

Das komplette Programm des Lakiso ist in der Beilage zum Mitteilungsblatt der Stadt Laufenburg Nr. 21 oder im Internet auf den genannten Seiten einzusehen. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr „Power Jumping“ auf Minitrampolinen am 31. Juli und 31. August angeboten. Auch neu dabei ist ein Bastelangebot am 29. August in Albbruck für Kinder ab 10 Jahren. Auch das Sportabzeichen, das man am 9. August beim TV Laufenburg machen kann, wird zum ersten Mal angeboten.

Platz hat es laut den Organisatoren Julia Eichmann und Malte Thomas außerdem noch in folgenden Veranstaltungen: Boulderworkshop (15. und 22. August von 11 bis 16 Jahren), Gewichtheben (25. August und 1. September von 9 bis 12 Jahren) und Geräteturnen (30. August von 6 bis 9 und 6. September von 10 bis 13 Jahren).

Eine ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter wird im Rahmen der Laufenburger Waldtage angeboten. Dabei verbringen die Kinder viel Zeit in einem Waldstück im Stadtteil Rotzel und werden im nahegelegenen Vereinsheim des SV Rotzel verpflegt. Die erste Woche, in der noch mehrere Plätze frei sind, findet vom 29. August bis 2. September statt. Die zweite Woche, in der es nur noch einzelne Plätze gibt, schließt sich vom 5. bis 9. September an.

Die Kinder werden sich mit den Tieren des Waldes befassen. An jedem Tag steht ein anderes im Zentrum, auf das das Betreuerteam das Bastel- und Spielangebot abstimmt. Organisiert werden soll zudem der Besuch eines Försters, der den Kindern aus seinem Beruf erzählt und Hintergrundwissen zu den Waldtieren vermittelt. Die Kosten pro Woche liegen bei 100 Euro pro Kind.