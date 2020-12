Der Messgerätehersteller Feingerätebau Trischler Laufenburg (FTL) wird zum Jahresende aufgelöst. Dies erklärten die beiden Geschäftsführer Michael und Hans-Eugen Tritschler gegenüber dieser Zeitung. Das Unternehmen entwickelte, produzierte und vertrieb im Laufenburger Stadtteil Binzgen Geräte zur Messung und Datenfernübertragung für die Erdgas- und Energieversorgung. Dieses Geschäftsfeld übernimmt, ebenso wie einige Beschäftigte der FTL, die RMA Mess- und Regeltechnik Rheinau, die Anfang 2018 FTL erworben hatte.

Wie bei vielen Familienunternehmen ist es im Kern die offene Nachfolgefrage, die jetzt zum Ende der Firma führte. Die beiden Geschäftsführer Michael und Hans-Eugen Tritschler sind beide in einem Alter, in dem die meisten bereits ihren Ruhestand angetreten haben. In der Familie gibt es aber niemanden, der das 1949 von dem Diplomingenieur Eugen Tritschler gegründete Unternehmen in dritter Generation weiterführen möchte.

Anfang 2018 hatte sich FTL deshalb unter das Dach der RMA begeben. Die Familie verkaufte ihre Anteile an das Rheinauer Unternehmen, die Gebrüder Tritschler blieben aber Geschäftsführer. „Es war ein Versuch, die Firma fortzuführen und sich um einen Nachfolger zu bemühen“, sagt Michael Tritschler. Die zeitliche Perspektive der Firma sei auch für deren Kunden von enormer Bedeutung. Denn für die Abnehmer der Messgeräte, Stadtwerke beispielsweise oder Energieversorger wie die Badenova, müssten wissen, dass die in Binzgen hergestellten Apparaturen auch in Jahren oder Jahrzehnten noch zuverlässig gewartet oder ergänzt werden könnten.

Bei der Übernahme habe die RMA zugesagt, dass die FTL mindestens drei Jahre bestehen bleiben werde, erklärte Hans-Eugen Tritschler. Dass die Tätigkeit nun unmittelbar mit Ablauf dieser Frist ende, sei eine unternehmerische Entscheidung der neuen Eigentümer, sagte er.

Die Geschäftstätigkeiten der FTL in Binzgen endeten mit Ablauf des Jahres. Zuletzt waren hier zwölf Personen beschäftigt, einige davon in Teilzeit. Die RMA antwortete bis Montag nicht auf eine Donnerstag vergangener Woche gemachte Anfrage unserer Zeitung.

Für 250 Quadratmeter Büroräume und 700 Quadratmeter Werkstätten und Labore suchen die Tritschlers nun neue Nutzer. „Wir wollen nicht verkaufen, sondern suchen geeignete Mieter“, sagt Hans-Eugen Tritschler. Unter den Gewerberäumen, die die Familie vermieten will, ist auch die 100 Quadratmeter große ehemalige Praxis von Hans-Eugen Tritschlers Frau Antonie, die zum Jahresende aufhört, als Ärztin zu praktizieren.