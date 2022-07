Ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Vereins stand die Hauptversammlung des FC Binzgen am Freitagabend. Wie gefeiert werden soll, steht fest: Am Samstag, 16. Juli, findet ein Turnier der Aktivmannschaften statt und am Sonntag, 17. Juli, wird ab 11 Uhr das Programm mit Spielen der Jugendmannschaften fortgesetzt.

Die Gründung des gemeinsamen Sportvereins von Niederhof und Binzgen, dem auch die Jugendabteilung angehört, dem SC NB, die am 22. Februar 2022 reibungslos stattfand, wurde mit viel Applaus bedacht. Die beiden Stammvereine, der FC Binzgen und der SV Niederhof bleiben jedoch bestehen. Als Sportclub Niederhof-Binzgen (SC NB) treten drei Herren-Aktivmannschaften an: Die erste Mannschaft in der Kreisliga B, Staffel 3, die auf dem 3. Platz steht und von Michael Hägele trainiert wird. Die zweite Mannschaft steht auf dem 6. Platz in der Kreisliga C, Staffel 4, und wird von Tobias Butowski trainiert. Die dritte Mannschaft steht auf dem 12. Platz der Kreisliga C, Staffel 5, und wird von Frank Christl trainiert. Die erste Damenmannschaft, die von Ralf Lauber trainiert wird, spielt in der Landesliga, Staffel 2, und steht auf dem hervorragenden 2. Platz.

Der Verein Der FC Binzgen hat 320 Mitglieder. Die Aktiv- und Jugendmannschaften spielen im neu gegründeten SC Niederhof/Binzgen (SC NB) als Spielgemeinschaft. Vorsitzender ist Norbert Schäuble. Weitere Informationen unter www.fc-binzgen.de

Nachdem es nicht zu einem Zusammenschluss mit dem SV Murgtal kam, verfügt der SC NB unter der Leitung von Thomas Gerspach im neuen Verein über 12 Mannschaften im Jugendbetrieb. Danach führte Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Tröndle die Entlastung und Wiederwahl des Vorstandes durch, die einstimmig angenommen wurde. Lediglich Martin Arndt wurde als neuer Beisitzer gewählt. Zu neuen Kassenprüfern wurden Chris Barth und Martin Kubaki bestellt.

Zum Schluss nahm Manuela Gerspach-Ehm die Ehrungen der 27 Jubilare vor, darunter 13 Gründungsmitglieder. Für 60 Jahre geehrt wurden: Bernd Baumgartner, Fritz Ebner, Herbert Ebner, Rudolf Eckert, Richard Frei, Rudolf Frei, Manfred Huber, Konrad Schäuble, Manfred Tokarski, Adolf Tröndle (Niederhof), Adolf Tröndle (Binzgen) und Gerold Zeiser. 50 Jahre: Oskar Albiez und Karl Zimmermann. 40 Jahre: Norbert Schäuble. 30 Jahre: Gisela Kriese, Heiko Müller, Gerd Oeschger, Alexander Werner und Wolfgang Werner. Für 20 Jahre: Thomas Gersbach und Dennis Margathe. 15 Jahre: Christoph Komposch, Adelheid Möltgen und Susanne Mutter. 10 Jahre: Kevin Lützelschwab und Marco Stohler.