Nach den Corona-Jahren stand beim FC Binzgen im Jahr 2022 wieder das volle Programm auf der Tagesordnung. Vor allem aber war das 60-jährige Vereinsjubiläum zu feiern. Das bewährte Vorstandsteam um Norbert Schäuble und Manuela Gerspach-Ehm führt auch weiterhin die Geschicke des Vereins. Einzig die steigenden Energiekosten machten dem FC Binzgen zu schaffen.

Norbert Schäuble blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück in dem neben dem 60-jährigen Vereinsjubiläum auch erstmals nach der Corona-Pause wieder alle Veranstaltungen (Weihnachtszauber Binzgen, Weihnachtsmarkt Laufenburg, Fasnacht) durchgeführt werden konnten, was sich als immens wichtig für die Vereinskasse herausstellen sollte. Außerdem konnte in den Wintermonaten der Gastraum des Vereinsheims komplett in Eigenregie renoviert werden, was äußerst positiven Anklang fand. Nicht zuletzt konnte dank großzügiger Spenden auch aus der Bevölkerung ein Defibrillator angeschafft werden, der seit Februar für jeden zugänglich an der Festhütte hängt.

„Megastolz“ zeigte sich Schäuble über die Entwicklung des „SC Niederhof/Binzgen 2022 e.V..“ Mit 17 am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften und zusätzlich einem Inklusionsteam, Ballschule, Bambinis und Alten Herren, gibt es praktisch keinen Tag, an dem man in Binzgen keinen Fussball sehen kann. Entweder trainiert mindestens eine der SCNB-Mannschaften oder es finden Spiele statt. Auch abseits des Platzes hat das Vereinsleben einen großartigen Aufschwung genommen.

Etwas weniger positiv war dann der Kassenbericht von Dennis Sutter. Trotz Rekordeinnahmen aus den Veranstaltungen musste erstmals seit längerer Zeit ein Vereinsjahr wieder mit einem Defizit abgeschlossen werden. Neben den 13.000 Euro, die für die Vereinsheimrenovierung investiert wurden, sorgten dafür in erster Linie eine Verdreifachung der Kosten für Wasser, Gas und Strom, sowie die durch die zahlreichen zusätzlich gemeldeten Mannschaften quasi durch die Decke geschossenen Aufwände für den Spielbetrieb.

Es folgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. Hervorzuheben ist die sehr positive Entwicklung im Jugendbereich, über die Jugendleiter Thomas Gersbach berichtete. Gemeinderat Bruno Sonnenmoser überbrachte die Grußworte von Bürgermeister und Gemeinderat und leitete anschließend die Neuwahl des Vorstands. Er hatte leichtes Spiel, denn das bewährte Vorstandsteam bleibt bis auf eine Ausnahme weiter im Amt. Christof Böhler übergab nach 26 Jahren sein Amt an Kevin Schroers.

Zum Abschluss der Versammlung platzierte Vorsitzender Norbert Schäuble folgende Anliegen an die Stadt Laufenburg: Die Situation um den städtischen Parkplatz direkt am Vereinsheim sei „äußerst unbefriedigend“, ebenso der Weg am Sportplatz entlang, die Umgebung des angrenzenden Festplatzes und der Bolzplatz. Hier müsse unbedingt etwas getan werden.

Der Verein warte auf Vorschläge, wie diese Missstände gemeinsam behoben werden können, so Schäuble.