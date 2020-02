Veröffentlicht am 22. Februar 2020

Trompeten und Trommeln dröhnen durch die Altstadt, es duftet nach Gegrilltem und Glühwein und überall blickt man in bunte Gesichter. Zum 30. Mal hatten die Roli-Guggers am Freitag zum Open-Air-Guggen-Festival geladen und die Zwillingsstadt schien fast überzulaufen vor lauter närrischer Freude. Bild: Julia Becker

Bei Temperaturen nahe null Grad wärmten sich viele Besucher des Open-Air-Guggen-Festivals in Laufenburg am Freitagabend noch in den Gaststätten und Bars auf, als schon die ersten Musiken aufspielten. Dann füllten sich die Straßen recht