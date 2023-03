Eine wahre Rarität in Form eines Briefumschlags hat der Laufenburger Briefmarkensammler Egon Gerteis in seinem Besitz. Der Briefumschlag ist ziemlich genau 100 Jahre alt und stammt aus der Zeit der deutschen Inflation von 1914 bis November 1923, die als eine der radikalsten Geldentwertungen in großen Industrienationen gilt. Frankiert ist der Umschlag mit Postwertzeichen im Wert von 40.000 Inflations-Mark.

Wert stieg ins Unermessliche

Abgeschickt wurde der eingeschriebene Brief aus Kleinlaufenburg, so hieß die Stadt im Badischen bis 1930, Adressat ist die Rheinische Creditbank Säckingen. Die Summe für die Briefbeförderung ist dermaßen hoch, dass die Vorderseite des Briefumschlags bei Weitem nicht ausreichte, um alle 20 Marken mit einem Nennwert von je 2000 Reichsmark aufzunehmen und mehr als ein Stempel wurde gesetzt, um alle Marken abzustempeln. Der Wert stieg während der Inflation schier ins Unermessliche. Zum Vergleich lag das Briefporto vor der Inflation lediglich im Pfennigbereich.

Deutsche Geschichte dominiert

Egon Gerteis entdeckte den Briefumschlag mit den vielen Marken bei einem Tauschtag und konnte nicht widerstehen, ihn seiner Sammlung zuzuführen. Eigentlich passt die Rarität nicht ganz in die Sammlung von Egon Gerteis, denn das Hauptaugenmerk seiner umfangreichen Sammlung hat er auf Marken der deutschen Geschichte ab 1949 gelegt, wie er schildert.

Beim Sammeln der Briefmarken hat Egon Gerteis auch über die Grenze in die damalige DDR geblickt. So stecken auch viele Marken aus diesem Teil Deutschlands in den Büchern.

Mit etwa 17 Jahren hat er mit dem Sammeln begonnen und bis heute mit 82 Jahren hat ihn die Leidenschaft für die kleinen bunten Marken mit den vielen Zacken nicht losgelassen.

Passend zu ganz vielen Gelegenheiten hat er seine Schätze der Öffentlichkeit schon präsentiert. Unter anderem waren die postalischen Kostbarkeiten seiner Sammlung an regionalen und internationalen Ausstellungen der Briefmarkenfreunde Murg-Laufenburg und in anderen Orten zu sehen.

Briefmarken werden ausgestellt

Seit vielen Jahren gestaltet Egon Gerteis zu immer wieder neuen Themen Ausstellungen im Foyer des Laufenburger Rathauses. Aktuell zeigt er dort eine Ausstellung anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums der Verschwisterung von Le Croisic und Laufenburg, die große Beachtung findet.