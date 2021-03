von Susanne Eschbach

In Laufenburg geht eine Ära zu Ende. Nach 35 Jahren übergeben Hans und Christine Schwander ihr gleichnamiges Autohaus ab 1.April in jüngere Hände. Kfz-Meister Nils Delpho wird künftig die Geschicke des Autohauses lenken und die Bereiche wie die Werkstatt, den Automobilhandel sowie Zubehör- und Teilhandel weiterführen. Bisher war Delpho, der 2016 ins Unternehmen kam, in führender Position im Servicebereich tätig. Mit der Übernahme Delphos wird der Betrieb zum ersten Mal in seiner 100-jährigen Geschichte, nicht mehr in der Hand der Familie Schwander sein, der aber auch künftig unter dem Namen „Autohaus Schwander“ firmiert. Delpho wird das gesamte bewährte Mitarbeiterteam auch weiterhin beschäftigen.

Überzeugt vom Nachfolger

Hans und Christine Schwander sind überzeugt davon, dass sie mit Nils Delpho den Nachfolger gefunden haben, der das Autohaus auch weiterhin in seiner gewohnt hohen Qualität weiterführen wird. „Nils Delpho verfügt nicht nur über ein hohes Wissen auf technischem Gebiet“, so Hans Schwander. „Auch sein positives Mitwirken im Kundenservicebereich, der Verwaltung und der Disposition, hat den Betrieb nachhaltig positiv geprägt“.

Die Anfänge

Die Dorfschmiede im Laufenburger Ortsteil Rotzel ist die Geburtsstätte des heutigen Autohauses Schwander. Schmiedemeister und Großvater Johann Schwander, hat den Betrieb 1920 gegründet. Johann Schwander Junior hat viele Jahre später dann die Zeichen der Zeit erkannt, die einen wirtschaftlichen Wandel und den Aufschwung brachten. Er änderte das Geschäftskonzept und verwandelte die bisherige Schmiede in einen Reparaturbetrieb und Handel mit Landmaschinen, bot seine Dienste als Bauschlosser an und handelte mit Zweirädern sowie Automobilen mit einem Servicebetrieb. Als das Unternehmen dann in dritter Generation von Hans und Christine Schwander übernommen worden ist, verlagerte das Unternehmen 1986 seinen Sitz an den heutigen Standort im Laufenburger Industriegebiet.

Der neue Chef

Nach seiner Ausbildung 2007 als Kfz-Mechaniker besuchte Nils Delpho 2015 erfolgreich die Meisterschule. Nur ein Jahr später trat er dann in den Betrieb des Autohauses mit ein. „Sein Wunsch war es immer, sich selbstständig zu machen“, berichtet Hans Schwander. Mit diesem Wunsch trat er dann auch an die Eheleute Schwander heran. „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht und die Idee für gut befunden“, so Schwander weiter. Für eine geordnete Betriebsübergabe hat sich das Autohaus Unterstützung bei einem Unternehmensberater und bei der Handwerkskammer gesucht. „Uns war es wichtig, dass die Übergabe sauber und glatt verläuft“, sagt Schwander. „Wir sehen der Zukunft des Autohauses positiv entgegen“, ist das Ehepaar überzeugt.