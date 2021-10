von Jürgen Scharf

„Bom Dia, Laufenburg“: Der Titel des Klavierabends im Schlössle passte natürlich besser auf den zweiten Teil von Dinis Schemanns Recital mit südamerikanischen Klängen als auf den ersten mit Wiener Klassik. Schemann kam schon früh als Kind mit brasilianischer Musik in Kontakt und ist bis heute davon fasziniert.

Sie sind aber auch schön, diese Argentinischen Tänze von Alberto Ginastera wie die Nr. 2, der Tanz des anmutigen Mädchens, oder die Lento überschriebene Milonga. Sogar was der Franzose Darius Milhaud, der lange in Brasilien lebte, an Stimmung, Fernweh und Sehnsucht nach Brasilien in „Saudades do Brazil“ auf die Klaviertasten übertrug, klingt authentisch. Und erst noch Ernesto Nazareth, den Heitor Villa-Lobos die „wahre Verkörperung der brasilianischen Seele“ nannte.

Das hörte man in den brasilianischen Tangos, die mit Reminiszenzen an die Folklore durchsetzt und kunstvoll aufs Klavier übertragen sind. Nazareth gilt auch als der „Chopin Brasiliens“.

Daran erinnerte Schemann, dem man das Faible für diese exotische Musik anmerkte, die er gleichwohl rhythmisch und klanglich geschärft mit jener unnachahmlichen Mischung, die sie ausmacht, zwischen Melancholie und Sentiment auf dem Schlössle-Steinway interpretierte. Die Erregtheit dieser „anderen“ Musik, die sehnsuchtsvoll beginnt, immer lebendiger wird, bis sie in einem Samba brasileiro-Rhythmus befeuert zu Ende geht, liegt ihm bestens.

Pianistische Herausforderung

Zahlreiche Konzertfreunde kamen in den Panoramasaal, den der Pianist als den „Saal mit der vielleicht schönsten Aussicht, in dem ich je gespielt habe“ bezeichnete. Schemann beginnt den Klassik-Teil grandios mit einer Beethoven-Sonate, die jeder kennt: der „Pathétique“, die aber eine pianistische Herausforderung darstellt. Zwar wird man in seiner Darstellung gleich durch eine hurtige, vorwärtsdrängende Gangart in den Sog der musikalischen Abläufe hineingezogen, manuell war diese Eröffnung indes nicht auf allerhöchstem Niveau und erreichte nicht ganz den gleichzeitigen hohen interpretatorischen Rang.

Schuberts vier Impromptus op.90 wollte Dinis Schemann in großem Bogen ohne Zwischenapplaus spielen. Das ist immer geboten, kann man so doch diese Werke fast als große Sonate und Einheit empfinden. Wenn auch spieltechnisch nicht ganz unfehlbar, so riss der Interpret durch die intellektuelle Organisation, das musikalische Brio und die Expression zu Bewunderung hin.