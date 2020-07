von sk

Ein geparkter schwarzer Fiat 500 ist in der Nacht zum Montag in Laufenburg beschädigt worden. Der Wagen war auf dem Parkplatz einer Schule in der Schulstraße abgestellt. In der Zeit von Sonntagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 9.45 Uhr touchierte laut Polizei ein unbekanntes Fahrzeug den Fiat an der rechten Seite.

Spiegel und Frontstoßstange wurden demoliert, der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/9288-0) bittet um sachdienliche Hinweise.