von Andrea Worthmann

Herr Sell, am 11. September findet unter Ihrer Leitung der erste grenzüberschreitenden Wandermarathon mit dem Motto „Zwei Länder – 42 Kilometer“ statt. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Man kann sagen, dass es Wandermarathons ja schon lange und auch viele gibt, aber bei Freiburg ist für Baden-Württemberg bis jetzt der südlichste Punkt, wo diese stattfinden. Also hier in der Gegend gibt es bisher keine. Ich kam aber schon im Jahr 2017 auf die Idee: Es gibt ja die Fernwanderwege im Schwarzwald, Pforzheim-Basel zum Beispiel. Dazu gibt es noch die Querwege. Da haben wir praktisch zwei vor unserer Haustür. Einer davon ist der Hotzenwaldquerweg, von Schopfheim nach Waldshut, mit 47 Kilometern. Da ich damals gerade mit der Wanderleiterausbildung fertig war, habe ich die Wanderung, also den Hotzenwaldquerweg in den Veranstaltungsplan des Schwarzwaldvereins gestellt. Das Motto war „Wir schaffen das“ wie bei Kanzlerin Merkel damals. Das war die Initialzündung für die Idee des Wandermarathons.

Zur Wanderung Die Wanderung ist 42 Kilometer lang und dauert etwa zwölf Stunden. Für die Teilnahme werden 15 Euro Startgebühr erhoben. Anmeldung zwingend erforderlich bei Wanderleiter Thomas Sell (Telefon 0049/162/305 85 60, oder per E-Mail (thomas.sell@freenet.de).

Und wie waren die Reaktionen damals?

Ach! Was alles gesagt wurde: „Das schafft ihr nicht“, „Da kommt sowieso keiner“. Niemand hat geglaubt, dass es etwas wird. Letztlich kamen aber doch 20 Teilnehmer und klar, ich musste viele motivieren, ich habe immer wieder gesagt: „Wir schaffen das“ und natürlich auch die Option gelassen, sich abholen zu lassen, falls es eben nicht mehr geht. Mit Gruppendynamik, gegenseitiger Motivation, genug Pausen und dem Ziel vor Augen, haben wir es geschafft. Vier Wanderer mussten aber mit Knieproblemen bei Kilometer 42 abbrechen. Am nächsten Tag war jeder platt, aber auch einen Kopf größer, nach so einer tollen Leistung.

Mit Kollegen macht es am meisten Spaß: Thomas Sell (rechts) und seine Frau Eva Strittmatter (Zweite von links), die ihn auf jeder Wanderung begleitet. | Bild: Thomas Sell

Was ist der Reiz, also das Besondere an dem kommenden grenzüberschreitenden Wandermarathon?

Der Marathon erfüllt ja den grenzüberschreitenden Gedanken, den die beiden Städte Laufenburg haben. Die 42 Kilometer sind landschaftlich wirklich herrlich: Wir gehen schweizseitig ab Rheinsulz/Sulz auf die Höhe, von dort sieht man rüber nach Deutschland wo dann später gewandert wird: Nach Niederwihl und Oberwihl und andersrum sieht man von der deutschen Seite rüber in die Schweiz auf die Orte, wo man vorher in der Schweiz gewandert ist. Ein Höhepunkt ist sicher auch die Überquerung der Alb, also über den Albsteg bei Schachen/Albbruck. Dort auf der Brücke zu stehen und dann die riesigen, abgeschliffenen Gletschersteine zu sehen, das ist schon eine große Sache. Die tollen Ausblicke sind aber generell die Höhepunkte der Wanderung.

Organisatorisch sicher auch eine Herausforderung. Was mussten Sie dabei beachten?

Die Strecke wird durchgehend ausgeschildert sein. Jeder läuft die 42 Kilometer für sich selber und eigenverantwortlich. Es ist keine geführte Wanderung, aber ich bin vor Ort und werde mit meinem Team für eine reibungslosen Ablauf sorgen. Um 8 Uhr muss man am deutschen Zollhäuschen sein. Die Teilnehmernummern werden ausgegeben und dann geht‘s los. Die Wanderer bekommen einen Plan und wer möchte, eine GPX-Datei fürs Smartphone. Verlaufen ist praktisch unmöglich. Als Zeitfenster haben wir circa zwölf Stunden vorgegeben. Aber es wird natürlich gewartet, bis alle zurück sind. Alle zehn Kilometer ist außerdem ein Kontrollstand mit Verpflegung. Dort wird auch notiert, wer diesen erreicht hat.

Was sind die Grundvoraussetzungen, um diesen Wandermarathon zu wagen?

Ich sage es mal so: Wer zehn Kilometer am Stück oder vier Stunden ununterbrochen zügig und schmerzfrei wandern und sich dabei noch unterhalten kann, der schafft auch 42 Kilometer. Vorausgesetzt, man ist fit und es setzen zwischenzeitlich keine Schmerzen ein. Natürlich muss man es auch Wollen. Es ist eine Kopfsache. Aber es besteht die Möglichkeit nach der Hälfte, also nach der Halbmarathondistanz abzubrechen und in den Zug zu steigen. Dies wäre am Bahnhof Albbruck, beim Restaurant „Bahnhöfle“ möglich.

Zur Person Thomas Sell, geboren in Öflingen, ist Vermessungstechniker im Ruhestand. Im Jahr 2014 machte der jetzt 62-Jährige die Ausbildung zum Wanderleiter und leitet etwa fünf Wanderungen im Jahr für den Schwarzwaldverein Laufenburg. Sein Schwerpunkt sind dabei Genusswanderungen wie zum Beispiel Weinwanderungen. Weitere Hobbies sind Motorradfahren und Haus und Hof.

Welche und wie viele Wanderer erwarten Sie?

Wir machen natürlich Werbung: Eine örtliche Werbeagentur wird das Logo, Flyer und Plakate anfertigen. In der Schweizer Presse wurde auch schon darüber berichtet und bei unserem Pendant, dem Schweizer Verein „Aargauer Wanderwege“ steht es schon im Jahresprogramm. Hier erwarte ich auch einige aus dem Kanton Aargau, die das Fricktal noch nicht so gut kennen. Von daher könnten da schon allein um die zwanzig Wanderer kommen. Insgesamt wage ich die Prognose von plus minus 50 Teilnehmern, das wäre dann ein toller Erfolg.

Auf was können sich solch ambitionierte Wanderer als nächstes freuen?

Mir gehen mit Sicherheit die verrückten Ideen nicht aus. Mehr wird aber nicht verraten, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen.