Mit der Crowdfunding-Aktion „Wind in die Haare“ sammelt der Stadtseniorenrat Laufenburg Spenden für eine elektrisch unterstützte Fahrrad-Rikscha. Am Dienstagvormittag erprobten sie das 90 Kilogramm schwere Modell Chat der holländischen Herstellerfirma von Spezialfahrrädern Van Raam, mit dem neben dem Fahrer, zwei Personen, auch Behinderte, befördert werden können.

Mobilität für Senioren erhöhen

Die Reichweite beträgt, je nach Topographie 20 bis 50 Kilometer. Die Rikscha verfügt über eine Anfahrhilfe und eine dreistufige Unterstützung durch den Akku. Das Einsteigen ist für die beiden Mitfahrenden sehr bequem, da die Fußplatte auf Bodenebene verstellbar ist. Die Kosten betragen, je nach Ausstattung 11.000 bis 13.000 Euro.

Der Gebietsvertreter der holländischen Firma Van Raam, Lothar Hörmann (links) stellt in Laufenburg mit seinem Mitarbeiter Bernhard Antinac (rechts) das Rikscha-Modell Chat vor. Katy Kriese am Lenkrad und Hans-Eugen Tritschler und Nicole Winter vom Stadtseniorenrat vorn in der Rikscha, machen eine gemeinsame Probefahrt (von links).

Wie Hans-Eugen Tritschler bei dem Vor-Ort-Termin erklärte, will der Verein sein Ziel erreichen, älteren oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Bürgern das Angebot machen zu können, Wind in den Haaren zu spüren – auch wenn die eigenen Kräfte nicht mehr so sind wie in jüngeren Jahren einmal. Der Verein teilt mit, dass das Angebot ehrenamtlich, vor allem durch Mitglieder des Stadtseniorenrates Laufenburg, erbracht werde und unentgeltlich sei. Die Spendenaktion lief mit Unterstützung eines Energieversorgers, der jede Spende ab zehn Euro bis zu 500 Euro verdoppelt, bis Mittwoch, 24. Mai.

Entscheidung fällt in den nächsten Wochen

Für Tritschler ist die Crowdfunding-Aktion bereits durch die bisher eingegangenen Spenden erfolgreich. Der Stadtseniorenrat freut sich jedoch über jede weitere Spende. Welches Modell der Stadtseniorenrat schlussendlich auswählt, wird in den nächsten Wochen entschieden. Die anwesenden Mitglieder des Stadtseniorenrates, Antonia und Hans-Eugen Tritschler, Nicole Winter und Katy Kriese waren nach einigen Proberunden von dem Modell Chat des holländischen Anbieters, angetan.

Fragen zum Rikscha-Projekt beantwortet Hans Eugen Tritschler per E-Mail an he.tritschler@posteo.de oder unter Telefon 07763 4024.