Während im Regelkindergarten mit der Inbetriebnahme bereits alle drei Gruppen belegt, können im Krippenbereich noch Kinder aufgenommen werden. Start war mit zwei Gruppen, die dritte Krippengruppe wird spätestens mit dem Kindergartenjahr 2021/22 eröffnet. Die Kindertagesstätte wird als Einrichtung mit „Verlängerter Öffnungszeit“ geführt und hat von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 14 Uhr geöffnet. Auf Wunsch der Eltern bietet die Kindertagesstätte „In der Mühle“ ein „All-Inclusive-Essenspaket“ an. Das heißt, dass die Kinder kein eigenes Essen mitbringen müssen, sondern angefangen vom Frühstück und Zwischensnacks bis hin zum Mittagessen rundum versorgt werden. Täglich gibt es frisches Obst und Gemüse, das saisonal und regional bei den örtlichen Einzelhändlern bezogen wird. Dass Mittagessen kommt vom Cateringunternehmen Apetito, wird tiefgekühlt angeliefert und vor Ort per Dampfgarer gewärmt.

Der Kinderspielplatz befindet sich im hinteren Bereich des Areals „In der Mühle“ und wurde vom Landschaftsarchitektenbüro Burkhard und Sandler geplant. Bei der Bepflanzung wurde Wert auf möglichst heimische Pflanzenarten gelegt. Der Spielplatz ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Direkt beim Gebäude ist der Bereich mit kleineren Spielgeräten für die Kinder unter drei Jahren. Im oberen Bereich des Spielplatzes stehen dann die Spielgeräte für die älteren Kinder. Die Spielgeräte selbst sind aus Robinie, einem sehr langlebigen Holz. An der Realisierung des Fünf-Millionen-Projekts waren größtenteils Firmen aus der Region beteiligt. „Ich freue mich, dass 20 der 28 Firmen aus dem Kreis Waldshut kamen“, betont der Bürgermeister und lobt die „fantastische Zusammenarbeit“ mit Handwerkern und Planern. Lob geht auch an den Gemeinderat, weil dieser sofort mitzog, als sich für die Gemeinde die Gelegenheit ergab, das Volksbank-Gebäude zu erwerben. Zu- wie auch Abfahrt zur Kindertagesstätte können somit im vorderen Bereich erfolgen, und es stehen mehr Parkplätze als ursprünglich geplant zur Verfügung. Bauherr der neuen Kindertagesstätte ist zwar die Gemeinde Murg, Träger ist jedoch die Katholische Kirchengemeinde. Die Verrechnungsstelle in Schopfheim hatte auch die nicht leichte Aufgabe, während Corona das über 20 köpfige Team zusammenzustellen.

Murg (chy) Geheizt wird die Kindertagesstätte mit einer Luft-Wasserwärmepumpe, bei Bedarf kann eine Gas/Brennwertherme zugeschaltet werden. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt den Tagesbedarf der Kindertagesstätte an Strom. Die Fenster haben eine Dreifach-Verglasung, und die Lüftungsanlage ist mit Wärmerückgewinnung gekoppelt. Energetisch ist die Kindertagesstätte ganz vorne mit dabei. „Wir sind nahe am Passivhausstandard“, erklärt Bürgermeister Adrian Schmidle.

Murg (chy) In anderthalb Jahren Bauzeit entstand im Murger Ortskern die neue Kindertagesstätte „In der Mühle“. Kinderkrippe und Regelkindergarten haben Platz für insgesamt 100 Kinder und sind seit Anfang September in Betrieb. Aufgrund Corona findet die offizielle Eröffnung am Freitag, 16. Oktober, nur in kleinem Rahmen statt, der Tag der offenen Tür ist erst einmal verschoben.

Schon beim Spatenstich im Januar 2019 hatte Bürgermeister Adrian Schmidle die neue Kindertagesstätte „In der Mühle“ als Meilenstein und als wichtiges Puzzle zur Stärkung des Murger Ortskerns bezeichnet. Vorangegangen war eine längere Planungsphase, in der verschiedene Möglichkeiten durchgespielt worden waren, dem Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen in Murg künftig gerecht zu werden.

Nach einer Machbarkeitsstudie für das Areal „In der Mühle“ und ersten Entwurfsplanungen des Architekturbüros Preiser aus Waldshut-Tiengen entschied sich der Gemeinderat 2018 schließlich für eine Kindertagesstätte auf dem Areal „In der Mühle“. Bereits 1993 hatte die Gemeinde Murg das Gelände des ehemaligen Sägewerks Rufle erstanden, und in den Folgejahren waren verschiedene Überplanungen stets am schwierigen Zuschnitt des Geländes gescheitert. Auch die Kindergartenplanung sei kein leichtes Unterfangen gewesen, betont Schmidle. Architekt Ernesto Preiser orientierte sich bei seiner Planung an der „kleinteiligen Umgebungsbebauung“ und entschied sich anstelle eine einzigen großen Gebäudes für fünf kleinere und gefällige Einzelhäuser mit Satteldach, die, in Anlehnung an den unmittelbar benachbarten Murgbach, fließend ineinander übergehen. Als Rohstoff kam innen wie außen Holz zum Einsatz. Damit wurde dem früheren Sägewerk ebenso Rechnung getragen wie dem Klimaschutz.

Das komplette Gebäude besteht aus Holz-Wandelementen der Firma Lignotrend in Weilheim-Bannholz und erhielt zusätzlich eine Fassade aus Weißtanne. Lediglich für das Fundament und den Keller der zweigeschossigen Gebäude wurde Beton verwendet. Auch im Innern ist die Kindertagesstätte möglichst mit natürlichen Materialien ausgestattet. Der Boden ist aus Linoleum, die Möbel wurden eigens aus Holz angefertigt. Im Erdgeschoss ist die Kinderkrippe mit Schlaf- und Wickelräumen für die unter Dreijährigen in drei Gruppen untergebracht, im Obergeschoss der Regelkindergarten für die Drei- bis Sechsjährigen. Außerdem stehen den Kindern zur Verfügung ein Musikzimmer, Bauzimmer, ein Atelier, Sprachraum, Theater- und Rollenspielzimmer und ein Bewegungsraum. Im Erdgeschoss befinden sich zusätzlich Speisesaal und Küche sowie die Büroräume. Das Gebäude ist barrierefrei und es gibt es einen Aufzug ins Obergeschoss.

Kindertagesstätte „In der Mühle“

Der Gemeinderat beschloss im Jahr 2018 den Bau einer neuen Kindertagesstätte im Areal „In der Mühle“. Baubeginn war im Januar 2019. Die Baukosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro. 28 Prozent diese Summe sind über Fördergelder abgedeckt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren , Frauen und Jugend förderte mit 360.000 Euro, aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ kommen 760.000 Euro und weitere 300.000 Euro stammen aus dem Ausgleichsstock.