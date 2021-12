von Hans Christof Wagner

Das Fricktaler Unternehmen Erne AG Holzbau mit Hauptsitz in Laufenburg/CH baut am Standort Stein aus: Nun fand der Spatenstich für ein neues Gebäude statt. Darin entsteht bis Ende 2022 Raum für 100 neue Arbeitsplätze sowie ein Innovationszentrum für zukunftsweisende Technologien in der Bauwirtschaft.

Daniel Erne, Verwaltungsratspräsident der Erne AG Holzbau, stellte das Bauprojekt in den Kontext des seit Jahren schon bestehenden Wachstums des Fricktaler Unternehmens. Es habe in nur zehn Jahren die Anzahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 330 erhöht. 100 davon werden bald in dem neuen Gebäudekomplex in Stein arbeiten, der an das bestehende Bürogebäude angebaut werden soll.

Die genaue Investitionssumme wollte Ceo Patrick Suter auf Nachfrage nicht nennen. Es handele sich um einen „zweistelligen Millionenbetrag“. Weil die Bauelemente teils schon jetzt vorproduziert sind, rechnet das Unternehmen damit, bereits Ende 2022 einziehen zu können.

Der Steiner Bauverwalter Roland Gröflin sagte, dass die Gemeinde Stein stolz darauf sei, dass sich Erne AG Holzbau mit dem neuen Vorhaben zum Standort Stein bekenne.