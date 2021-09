von Brigitte Chymo

Als große Erfolgsgeschichte präsentierte sich der Jugend-Förder-Verein Region Laufenburg (JFV) am Freitagabend in der Möslehalle in Luttingen. Nach der Vereinsgründung 2019 schaffte es das Vorstandsteam um den ersten Vorsitzenden Michael Rieple die Herkulesaufgabe, über 260 Kinder und Jugendliche für die Spiele auszustatten, rund 20 Mannschaften in den Spielbetrieb zu bringen und parallel dazu eine Funktionärsebene aufzubauen. Selbst Corona konnte den Schwung nicht bremsen.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt: Michael Rieple bleibt damit Vorsitzender, zweiter Vorsitzender bleibt Heiner Berger, auch Jugendleiter des SV 08 Laufenburg. Kassierer bleibt Axel Goering und Schriftführerin bleibt Ilka Strittmatter. Spielleiter sind Herbert Scherzinger und Roberto Tuzzolino, Trainerkoordinator Giuseppe Indelicato und Schirikoordinator Harald Stöcklin. Mit im Vorstand vertreten sind außerdem die Jugendleiter der Stammvereine.

Aktuell sind 261 Kinder und Jugendliche Mitglied im JFV. Die Mehrheit kommt vom SV 08 Laufenburg (141), gefolgt vom FC Binzgen (40), FC Rotzel (32) sowie dem SV Luttingen und SV Hänner (jeweils 24).

Die Mitgliederzahlen sind steigend, und der Vorsitzende ist überzeugt, dass die 270er-Marke demnächst „locker zu schaffen ist“. 18 Mannschaften von den Bambinis bis hinauf zu den A-Junioren waren in der Saison 2020/21, darunter etliche Teams in der Landes- und Bezirksliga. Von den 40 Trainerposten sind fast alle besetzt, Zusätzlich wird in dieser Saison auch ein Torwarttraining angeboten.

Ein weiteres Ziel sei, von den Stammvereinen finanziell unabhängig zu werden. 2019 hatten Einnahmen aus Veranstaltungen und Turnieren die Kasse gepolstert. 2020 fehlten diese Einnahmen. Um die Ausfälle zu kompensieren, sammelte der JFV Altpapier, verteilte Gelbe Säcke und nahm an der gemeinsamen Coupon-Aktion von SÜDKURIER und Sparkasse Hochrhein teil. Und dennoch fehlten knapp über 3000 Euro in der Kasse. Die Stammvereine hatten den JFV mit 17.000 Euro bezuschusst. Zur finanziellen Unabhängigkeit soll künftig der „Lions Club“ beitragen, eine Clubmitgliedschaft mit Clubkarte, die eine ganze Reihe von Rabatten mit sich bringt.

Für Schlagzeilen hatte im Juli die Nachricht gesorgt, dass der FC Binzgen im kommenden Jahr aus der JFV austreten wird. Zu den Gründen erklärte Rieple am Ende der Versammlung auf Anfrage, dass der FC Binzgen die Zusammenarbeit mit dem SV Niederhof im Bereich der Aktiven und den Alten Herren auch auf die Jugend ausdehnen wolle. Der Verein wechselt zur SG Murgtal. Für seine beeindruckende Leistung erntete der JFV jede Menge Lob und Zustimmung von den Vertretern der Gemeinden und Vereinen.

