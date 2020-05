Völlig unerwartet verstarb am Mittwoch 70-jährig im Schweizer Laufenburg Alois Schmelzer. Der Basler lebte seit anderthalb Jahrzehnten in Laufenburg, für dessen kulturelles Leben er sich sehr engagierte. Viele Ausstellungen im Museum Schiff trugen seine Handschrift, auch an der Publikation „Laufenburg – Bilder erzählen Geschichten“, die zum Stadtjubiläum 2007 erschien, wirkte er maßgeblich mit.

Der 1950 geborene Schmelzer wuchs zusammen mit drei Geschwistern in Basel als Sohn eines Gärtners und Arbeiters auf. Nach der Volksschule machte er eine Ausbildung zum Dekorateur. Mit Anfang 30 studierte er an der Fachhochschule Wolfenbüttel Museumskunde und arbeitete danach lange am Sportmuseum Basel. Vor allem in dessen 1994 eröffneter Filiale in Mürren gestaltete Schmelzer viele Ausstellungen. Zusammen mit Walter Hochreiter gründete er 2000 in Weil am Rhein das Institut für Unternehmensgeschichte, das Firmen Dienstleistungen im historischen Bereich anbot.

2005 nach Laufenburg/CH gezogen, war Schmelzer schon bald nicht mehr aus dem kulturellen Leben der Stadt wegzudenken. Er arbeitete in dem Autorenkreis mit, der den von beiden Laufenburg 2007 herausgegebenen Jubiläumsband zum 800-jährigen Bestehen der Stadt verfasste. Schmelzer engagierte sich im Museum Rehmann, für das er die 2011 erschienenen Erinnerungen des Bildhauers Erwin Rehmann redigierte. Auch im Vorbereitungskreis der Kulturnacht arbeitete Schmelzer mit.

Ab 2009 brachte Schmelzer seine Fähigkeiten als Didaktiker und Gestalter ins Museum Schiff ein, wo er in der Folge die Jahresausstellungen mitkonzipierte. 2011 wurde Schmelzer in den Vorstand des Museumsvereins gewählt, dessen stellvertretender Vorsitzender er zuletzt war. Auch weil die von ihm für dringend notwendig erachtete Sanierung und Erweiterung des Museumsgebäudes in der Altstadt von den Ortsbürgern des Schweizer Laufenburg in einer Abstimmung abgelehnt worden war, wollte Schmelzer sich nun aus der aktiven Vereinsarbeit zurückziehen.

Alois Schmelzer hinterlässt eine Lebensgefährtin und zwei erwachsene Kinder.