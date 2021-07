von Werner Probst

Den 90. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag Rudolf Eckert feiern. Der Jubilar erfreut sich einer guten Gesundheit. So freut er sich, dass es ihm immer noch möglich ist, den großen Garten und die Obstanlage beim Haus noch selbst zu pflegen.

Blick auf Lebensstationen

Rudolf Eckert wuchs im Görwihler Ortsteil Strittmatt auf. Er besuchte die Volksschule und machte dann eine Ausbildung im Schmiedehandwerk. In der Schweiz arbeitete er anschließend, ehe er 1959 in Göppingen die Meisterprüfung ablegte. 1960 heiratete er seine Frau Elisabeth. Drei Kinder kamen auf die Welt. In Sissach arbeitete er auf seinem Beruf, ehe er 1970 in der Heinrich-Brockmann-Straße in Laufenburg ein Geschäft eröffnete. Die Fertigung von Eisenkonstruktionen war sein hauptsächlich gefertigtes Produkt. 1999 verpachtete er seine Geschäftsräume.

Im Eigenheim in Grunholz gefällt es Rudolf Eckert recht gut. Er genießt die herrliche Aussicht auf die Schweizer Berge und denkt gerne daran, als er mit der Familie vielfach den Urlaub in Italien oder Spanien verbrachte.