von sk

Ein mit Leinöl getränkter Lappen hat sich selbst entzündet und am Freitagmittag, 11. Juni, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Betriebsgebäude in Laufenburg gesorgt. Die Feuerwehr rückte deshalb gegen 14.35 Uhr an. Eine vorbeiführende Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Durch den Vorfall entstand weder Personen- noch Sachschaden. Nach der Belüftung waren die Betriebsräume wieder nutzbar.