Nachdem es bis jetzt viel geregnet hat, hoffen die Freibäder von Laufenburg/D, Laufenburg/CH, sowie von Murg und Albbruck auf besseres Wetter für Anfang/Mitte Mai bis Mitte September. Natürlich können die Eisheiligen den Schwimmbädern noch kurzzeitig zu schaffen machen. Doch die Hartgesottenen lassen sich von etwas tieferen Temperaturen nicht abschrecken.

Alle vier Betriebsleiter/Schwimmmeister, René Flor vom Naturerlebnisbad „MuRheNa“ Murg, Uwe Abele vom Gartenstrandbad Laufenburg/D, Markus Moll von der Badi in Laufenburg/CH und Sebastian Gleichauf vom Freibad in Albbruck, freuen sich auf viele Gäste in der neue Saison 2023.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Bäder auf einen Blick:

Im Gartenstrandbad Laufenburg/D ist am Eröffnungstag, dem 12. Mai, der Eintritt frei, weil die Stadtwerke Laufenburg die Karten für diesen Tag sponsern. Die Eintrittspreise wurden im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht angehoben. In dem beheizten Schwimmbad dauert die Saison, je nach Wetter, bis Mitte September. Die Öffnungszeiten sind täglich 8 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter (Regen, Temperaturen unter 20 C) wird das Bad um 12 Uhr geschlossen und nochmals von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Das Murger Naturerlebnisbad wird am Samstag, den 13. Mai um 10 Uhr öffnen, erklärte Christine Schmidle vom Touristikbüro unserer Zeitung auf Nachfrage. Auch in diesem Bad sind die Eintrittspreise gleich geblieben. Die Saison im „MuRheNa" soll Mitte September enden. Geöffnet ist bis Ende Juni von Dienstag bis Freitag, von 11 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Montags bleibt das Bad geschlossen. Ab Juli werden die Öffnungszeiten wahrscheinlich erweitert und der Schließungstag wird dann wohl auch entfallen.

Naturschwimmbad Während das Laufenburger Gartenstrandbad, das Badi in der schweizerischen Schwesterstadt Laufenburg und das Albbrucker Schwimmbad konventionelle Bäder sind, eröffnete in der Gemeinde Murg 2009 ein Naturschwimmbad, das ganz ohne Chlor auskommt. Biologische Filter übernehmen in Murg die Reinigung des Wassers. Es ist das einzige Naturschwimmbad am Hochrhein. Ein weiteres Naturschwimmbad gibt es in Ühlingen-Birkendorf.

Einzelkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt kosten 2 Euro, für Erwachsene 3,50 Euro. Abendkarten für Erwachsene ab 17 Uhr kosten 2,50 Euro. Dutzendkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt kosten 20 Euro, für Erwachsene 35 Euro. Für die Saisonkarte für Kinder, Jugendliche und ermäßigt sind 36 Euro zu bezahlen, für Erwachsene 60 Euro. Die Ergänzungskarte, die nur in Verbindung mit der Saisonkarte gilt und den Eintritt ins Laufenburger Gartenstrandbad ermöglicht, kostet 15 Euro für Kinder und Jugendliche und 24 Euro für Erwachsene. Die Familienkarte für den Einzeleintritt kostet 7 Euro, für die Saison 144 Euro, die Ergänzungskarte für Familien kostet 42 Euro.

In der Badi im schweizerischen Laufenburg werde man die Saison am Samstag, 13. Mai um 10 Uhr eröffnen, erklärte der Stadtschreiber II Iwan Brigante. In der Badi wurde der Eintrittspreis von fünf auf sechs Franken angehoben. Die Saison im Badi endet am 15. September. Geöffnet ist das Freibad in der Zeit vom 12. bis 31. Mai von 10 bis 18 Uhr, von 1. Juni bis 31. August bis 20 Uhr und vom 1. September bis 15. September bis 18 Uhr. Bei schlechter Witterung von 10 bis 13 Uhr, wobei der Badebetrieb reduziert oder eingestellt werden kann. Einzelkarten für Kinder und Jugendliche kosten im Badi 3 Franken, für Erwachsene 6 Franken, ermäßigt 4,50 Franken.

Das Freibad Albbruck wird nach Aussage von Schwimmmeister Sebastian Gleichauf bei schönem Wetter Anfang nächster Woche, spätestens am Samstag, 13. Mai ab 10 Uhr geöffnet. Die Saison in Albbruck endet Mitte September. Einzelkarten für Kinder und Jugendliche kosten 2 Euro, für Erwachsene 4 Euro, Abendkarten für Erwachsene ab 18 Uhr 2 Euro. Dutzendkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt kosten 20 Euro, für Erwachsene 40 Euro. Kinder, Jugendliche von 6 bis 16 Jahren sowie Ermäßigte müssen für Saisonkarten 40 Euro bezahlen, für Erwachsene/Jugendliche ab 17 Jahren kostet eine Saisonkarte 80 Euro.

In allen Bädern haben Kinder unter sechs Jahren freien Eintritt. Als Erwachsene gelten Personen über 16 Jahren. Laufenburg/D und Murg bieten zu ihren Saisonkarten zusätzlich Ergänzungskarten für den Besuch des jeweils anderen Freibades an. Diese kostet für Kinder, Jugendliche und ermäßigt 15 Euro, für Erwachsene 24 Euro.