von Peter Meister

Nach mehr als 100 Jahren und 1000 guten Werken löst sich die katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Hochsal auf. Grund ist die Überalterung der Vereinigung und die erfolglose Suche nach einem neuen Vorstandsteam. Weiter ins Gewicht fallen gravierende Veränderungen in der Verbandsstruktur. Bisher waren die örtlichen Frauengemeinschaften im Diözesanverband organisiert mit einem Beitrag von fünf Euro pro Mitglied und Jahr, künftig ist eine Mitgliedschaft im Bundesverband Pflicht, mit einem Beitrag von 19 Euro, für die Frauen keine lohnenswerte Perspektive.

Schriftführerin Monika Rufle versicherte, dass es große Anstrengungen gab, Nachfolgerinnen für den Vorstand zu finden – ohne Erfolg. Und man keinen anderen Weg als die Auflösung sehe. Gabriele Trapp, Referentin für Frauenpastoral an der Diözesanstelle Hochrhein, die zusammen mit der geistlichen Leiterin der Kfd im Dekanat Waldshut am Sonntagnachmittag ins Pfarrheim nach Hochsal gekommen war, verwies darauf, dass der Bundesverband auch Vorteile habe, weil er auf der politischen Ebene eine stärkere Durchsetzbarkeit in Frauenfragen biete. Sie bekundete aber auch Verständnis für die Hochsaler Situation.

Ebenso Pfarrer Klaus Fietz, der keine andere Möglichkeit als die Auslösung sah. Die 18 stimmberechtigten Mitglieder votierten schließlich mit überwiegender Mehrheit für die Auflösung. Der Kassenbestand von rund 1.000 Euro geht zu gleichen Teilen an Frauen in Not, das Frauenhaus Waldshut und das Lebenshaus in Uganda.

Rückblick auf das Wirken

Monika Rufle erinnerte an das segenreiche Wirken der Kfd Hochsal mit deren Vorsitzenden Marianne Jehle, Margit Feldmann (fast 30 Jahre), Theresia Gantert und zuletzt Erika Waldkircher, die die Gemeinschaft 2013 übernahm, als die Auflösung drohte und auch Gespräche mit der Kfd Laufenburg und der Hochsaler „Junge Frauenkreis“ zur Verbesserung der Altersstruktur ergebnislos verliefen.

Die Vorsitzende Erika Waldkircher habe nur so von Ideen gesprüht. Zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Gisela Tröndle, Ottilie Offergeld als Kassiererin und Monika Rufle als Schriftführerin wurden Frühlingstreffen, Sommerfest, Herbsttreffen sowie eine sehr beliebte Zusammenkunft im Advent eingeführt.

Pfarrer Fietz sagte ein herzliches Dankeschön für das große Engagement und ehrte Erika Waldkircher mit einer Urkunde und der bronzenen Medaille der Seelsorgeeinheit. Günter Amsler hatte namens des Pfarrgemeinderat für die Vorstandsfrauen einen Gutschein mitgebracht.