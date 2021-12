Wie wird die Laufenburger Fasnachtssaison 2022 verlaufen? Nichts Genaues weiß man nicht. Denn keiner kann im Augenblick sagen, ob der Anteil der Geimpften bis zum 24. Februar, dem Datum des Dritten Faißen, noch wesentlich gesteigert werden kann, wie es in elf Wochen um Inzidenzen und Hospitalisierungsrate bestellt ist, ob dann Omikron oder vielleicht sogar schon wieder eine ganz anderen Corona-Variante den Menschen zu schaffen macht, welche Corona-Schutzregeln zu diesem Zeitpunkt im badischen und welche im aargauischen Laufenburg gelten werden.

In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich die Verantwortlichen der grenzüberschreitenden Laufenburger Städtlefasnacht gemeinsam mit Vertretern sämtlicher Laufenburger Fasnachtsvereine beidseits des Rheins intensiv mit der Planung der Fasnacht 2022 auseinandergesetzt. Dabei seien etliche Szenarien diskutiert und Grundlagen für eine Durchführung im kommenden Jahr erarbeitet worden, teilt Thomas Scherzinger, Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft im Auftrag aller Laufenburger Fasnachtsvereine mit.

„Unser gemeinsames Ziel für die Fasnacht 2022 ist, den Besucherinnen und Besuchern sowie den aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern, im Rahmen der dann geltenden Bestimmungen, ein attraktives und möglichst einschränkungsarmes Fasnachtserlebnis bieten zu können“, so Scherzinger. „Entsprechend wird die Fasnacht in Laufenburg 2022 stattfinden, wenn vielleicht auch

in etwas anderem, etwas speziellerem Rahmen.“

Aufgrund der aktuellen Situation und der Entwicklungen der vergangenen Tage sei es momentan nicht möglich, definitiv zu entscheiden, wie die Fasnacht 2022 in beiden Laufenburg im Detail stattfinden wird. Einen definitiven Entscheid wollen die Organisatoren Ende Januar 2022 fällen und der Öffentlichkeit mitteilen.