Obwohl der städtische Kindergarten Rappenstein bereits im März 2019 eingeweiht wurde, erfolgte erst jetzt die komplette Endabrechnung. Der Grund für die Verzögerung lag in der noch nicht abgeklärten Schlussrechnung mit der ausführenden Firma der Außenanlage. Unter dem Strich lagen die gesamten Kosten mit 3.971.669 Euro minimal unter der Kostenberechnung, die mit 4.116.984 Euro angegeben wurde. Die Kosten für die Außenanlage betragen rund 396.779 Euro und liegen damit weitgehend im Rahmen der Kostenberechnung.

Ansprüche erloschen

Bürgermeister Ulrich Krieger berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darüber, warum die Abrechnung der Außenanlage des Kindergartens erst verspätet erfolgte. Im Wesentlichen bestanden noch kleinere Mängel in der Ausführung sowie erhebliche rechnerische Differenzen im Bereich der Massenermittlung in den Bereichen der Auffüllungen und der Oberflächen, zwischen dem Fachplaner und der ausführenden Firma. Eine endgültige Klärung der Abrechnung konnte allerdings nicht gefunden werden. Da die Verjährungsfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist, sind damit auch die Ansprüche für weitere Zahlungen an die ausführende Firma aufgrund der vom Fachplaner ermittelten Einbehalte erloschen.

Die Außenbereiche sind in verschiedene Spielzonen gegliedert. Ein Spielschiff, Rutschen, Schaukeln, eine Kletterwand und ein großer Sandbereich laden die Kinder unter anderem zum Spielen ein.

Das Bildungszentrum Rappenstein umfasst die Hans-Thoma-Schule mit den drei Schularten Grund-, Werk­real- und Realschule, die Kinderkrippe „Löwenburg“, den Kindergarten Rappenstein, die Freianlagen sowie die Rappensteinhalle. Erstmals konzipiert wurde das Bildungszentrum 1968. Seit 2011 wurden auf dem Areal mehrere bauliche Maßnahmen zur Modernisierung der Gebäude unternommen. Rund 800 Kinder und Jugendliche besuchen die Einrichtungen.