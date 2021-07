Wie viele andere Kindergartenträger erhöht auch die Stadt Laufenburg zum 1. September die an ihren Betreuungseinrichtungen erhobenen Gebühren. Diese steigen im Schnitt um etwa 2,9 Prozent. Bürgermeister Ulrich Krieger wies am Montag im Gemeinderat darauf hin, dass in Laufenburg trotz der Erhöhung die Eltern weiter einen geringeren Teil der Betriebskosten tragen würden als vom Städte- und Gemeindetag empfohlen. Zwei Stadträte stimmten gegen die Erhöhung.

Der Städte- und Gemeindetag empfehle, dass Eltern über Gebühren 20 Prozent der in den Betreuungseinrichtungen anfallenden Kosten tragen sollten, so der Bürgermeister. In Laufenburg hätten Eltern in den Vergangenen Jahren mit ihren Gebühren nur zwischen 13 und 16 Prozent finanziert. Den Rest würden die Stadt und das Land tragen. Für 2021 erwartet die Stadt in Kindergärten und Kinderkrippe einen Abmangel in Höhe von 2,1 Millionen Euro, für 2022 von 2,2 Millionen. „Eigentlich hätten wir mehr erhöhen müssen“, so Krieger. Doch habe sich die Stadtverwaltung bewusst entschlossen, die durch die Corona-Pandemie verursachten Mehrkosten in Höhe von über 140.000 Euro nicht weiterzugeben. Auch die Gebühren für die Mittagsverpflegung würden nicht angehoben.

Dem Gemeinderat lagen Stellungnahmen der Elternbeiräte des Kindergartens Rappenstein und der Kinderkrippe Löwenburg vor, in denen sich beide gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen aussprachen. Der Elternbeirat Rappenstein regte an, mit Rücksicht auf die Mindereinnahmen in der Corona-Zeit angespannte finanzielle Situation vieler Familien die Erhöhung erst im Laufe des kommenden Jahres umzusetzen statt bereits zum September. Der Elternbeirat Löwenburg verwies darauf, dass in anderen Bundesländern keinerlei Gebühren für die Kinderbetreuung erhoben würden.

Die Argumentation des Elternbeirats Rappenstein machte sich Stadträtin Michaela López Dominguez (FW) ausdrücklich zu eigen und schlug ebenfalls vor, mit der Erhöhung der Gebühren bis 2022 zu warten. Stadtrat Raimund Huber (Grüne) fand, dass Familien mit mehreren Kindern bei den neuen Gebühren besonders schlecht wegkämen. Beide stimmten gegen die vorgeschlagenen neuen Gebührensätze.

Bürgermeister Krieger sprach sich gegen eine Verschiebung der Gebührenerhöhung aus. Dies würde nur neue Probleme mit sich bringen. Wer von einer stärkeren finanziellen Belastung der Eltern in der Pandemiezeit spreche, blende die finanziellen Corona-Hilfen für Familien und die Erhöhung des Kindergelds aus. Krieger erinnerte daran, dass die Stadt 2013 mit dem Wechsel vom badischen zum württembergischen Gebührenmodell Familien mit vielen Kindern stark entlastet habe. Seitdem werden geringere Beiträge erhoben, wenn eine Familie mehrere Kinder im Alter von unter 18 Jahren hat.