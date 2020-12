von Werner Probst

Noch überaus gut drauf ist Elisabeth „Elli“ Roeder. Sie kann am heutigen Freitag in ihrem Eigenheim in der Moosmattstraße den 85. Geburtstag feiern. Sie freut sich, dass es ihr vor kurzer Zeit noch vergönnt war, eine große Kreuzfahrt zu unternehmen, auch wenn durch die Coronakrise die Fahrt nur mit einigen Schwierigkeiten möglich war.

Das Reisen in ferne Länder war für sie schon immer eine besondere Herausforderung. So war sie mit ihrem Mann Kurt mit dem Wohnmobil viel auf Urlaubsreisen unterwegs.

64 Jahre hinter dem Steuer

Fahrten zur Nord- oder Ostsee standen dabei aber auch vielfach auf dem Reiseprogramm. Nach dem Tod ihres Mannes vor viereinhalb Jahren unternahm sie zwar immer noch Wohnmobiltouren, doch nunmehr hat sie nicht nur die Wohnmobilfahrten aufgegeben, sondern sitzt auch nicht mehr am Steuer ihres Personenwagens. „Ich bin 64 Jahre am Steuer gesessen, das reicht“, sagte „Elli“, wie sie von ihren Freunden genannt wird.

Sie kennt kennt keine Langeweile

Auch ohne die Urlaubsfahrten kennt die nunmehr 85-jährige keine Langeweile. Öfters sitzt sie an ihrem Computer und beschäftigt sich auch viel mit Handarbeiten. Gerne genießt sie auch noch ein Gläschen Weißwein.

In Altrip bei Ludwigshafen kam Elisabeth Roeder auf die Welt. Ihre Eltern hatten eine Schreinerei und so musste sie sich schon als Kind vielfach in der Holzbearbeitung betätigen. 1961 heiratete sie. In Karlsruhe konnte eine Wohnung bezogen werden. Da ihr Mann viel im Süden des Landes auf Montage war, wurde 1970 im Murger Ortsteil Hänner eine Wohnung bezogen. 1993 wurde das Eigenheim in der Laufenburger Oststadt zum Wohnsitz.