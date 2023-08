Mit einem kräftigen „Narri, Narro“ hat die Narro-Altfischerzunft 1386 am Samstagvormittag unter der Leitung ihres Archivars Stefan Lehmann elf Mädchen und Jungen begrüßt. Aber nicht etwa zur Aufnahme in die Narro-Altfischerzunft. Da sie aber erst im Alter zwischen sechs und elf Jahren waren, müssen sie noch eine Weile warten, bis sie in die Zunft aufgenommen werden können.

Die Kinder besuchten die Narronen vielmehr im Rahmen des Laufenburger Kindersommers (Lakiso) und folgten Stefan Lehmann durch die Zunftstube im „Goldenen Anker“ in der Codmananlage. Das Interesse der Kinder war überaus groß, und das eine oder andere der Kinder versuchte sich auch an der Trommel, die sich in der Zunftstube befindet.

Interessant war, dass die Mitglieder der Narro-Altfischerzunft 1386 bis auf eine Frau alle männlich sind, da die Narro-Altfischerzunft aus der Fischerzunft hervorging, auch dieser Beruf nur von Männern ausgeübt wurde. Selbst hinter den weiblichen Masken der Narronen verbergen sich männliche Zunftbrüder. Allerdings befanden sich unter den Kindern, die zur Führung gekommen waren, mehr Mädchen als Jungen.

Zunächst lernten die Kinder anhand von Filmen die alten Bräuche der Laufenburger Fasnacht kennen, wie den Narronenlauf, bei dem Wurst, Wecken und Orangen unter den Zuschauern verteilt werden. Nach dem Rundgang durch die Zunftstube versorgten die Zunftbrüder die Kinder reichlich mit Essen und Trinken zur Stärkung nach den lehrreichen Ausführungen.