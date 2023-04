Bea von Malchus entführt in ihrem neuesten Buch „Säwentitu“ die Leserinnen und Leser auf eine Zeitreise in ihre Jugend, in die 70er-Jahre in Deutschland. Ihre Lesung am Sonntagvormittag im Buch & Café am Andelsbach, war geprägt von der lebendigen Darbietung der studierten Schauspielerin. Mitreißend und authentisch entführte von Malchus das Publikum in ihre Jugendjahre. Sie beschrieb das Lebensgefühl, die Musik, den Besuch einer Mädchenschule und die gesellschaftlichen Veränderungen jener Zeit auf eine fesselnde Weise; sie erzählte so, dass man sich direkt in die Vergangenheit versetzt fühlte und mitten in den Ereignissen der Zeit wiederfand. Im ersten Teil der Lesung las die studierte Germanistin und Schauspielerin gut eine Stunde lang aus ihrem neu erschienenen Buch vor. Im zweiten Teil konnte sich das Publikum Erzählungen wünschen und interaktiv Songs erraten. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrer plastischen Erzählweise entführte Bea von Malchus die Zuhörerinnen und Zuhörer in eine vergangene Zeit voller nostalgischer Erinnerungen und lebhafter Beschreibungen.

„Säwentitu ist wie eine große Schachtel voll Konfekt: Lauter kleine, einzeln verpackte Geschichten, lustig, traurig, poetisch, politisch und oft so albern wie Pubertät eben ist.“ So die Ankündigung der Lesung. Und Bea von Malchus konnte genau dies den Zuhörern liefern. In kurzen Episoden schilderte sie mal lustig, mal traurig, aber stets poetisch und voller Inbrunst Erinnerungen: In „Jeans“ erzählt von Malchus vom Jeanskauf „mit eingezogenem Bauch“, in der Episode „Irland“ geht es um öden Urlaub mit den Eltern. Aber es gibt auch Episoden wie „Schreiben“, in welcher Bea von Malchus die Selbstzweifel einer Schreibenden offenlegt. Sehr historisch geht es in einer Episode über die Olympischen Spiele 1972 in München zu. Erst beginnt diese lustig, mit einer Schilderung des gut aussehenden Mark Spitz. Der US-amerikanische Schwimmer gewann in München sieben Goldmedaillen. Neben seinen sportlichen Leistungen kam „der Gott mit Schnauzer“ auch wegen seiner körperlichen Attributen bei Bea und ihrer Freundin Karin gut an. Weiter geht es mit einer historischen Konstruktion des Terroranschlages, aus Sicht der 14-jährigen Bea, mit Kritik an den Münchner Polizisten und der Vorgehensweise der damalig politisch Verantwortlichen.

