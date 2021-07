von sk

Die 99. Hauptversammlung des Pontoniersportvereins Laufenburg, welche der abtretende Präsident René Leuenberger mit den Worten „nicht ganz hundert“ eröffnete, war wahrlich speziell. „Vielleicht sogar die speziellste in seiner 25-jährigen Amtszeit“, ließ Leuenberger verlauten. Coronabedingt musste sie mehrmals verschoben werden, bevor sie nun unter Einhaltung der Coronavorschriften durchgeführt werden konnte. Das Traktandum Wahlen war sicher der Hauptpunkt der Hauptversammlung. Es standen einige Veränderungen an. Neben Präsident René Leuenberger, der sein Amt nach 25 Jahren abgab, stellten auch Doreen Kolbeck und Stefan Jappert ihre Ämter als Aktuarin beziehungsweise Materialverwalter zur Verfügung. Weiter standen Rochaden im Vorstand an.

Alle Ämter konnten neu besetzt werden. So wurden zuerst Janis Weber (Kassier), Lukas Leuenberger (Jungpontonierleiter) und Michael Buresch (Materialverwalter) neu in den Vorstand gewählt. Dadurch stand der Weg für die Rochade von Lara Kolbeck zur Aktuarin frei. In einer separaten Abstimmung wurde dann Remo Müller zum neuen Präsidenten gewählt. Aufgrund der Rochade wurde wieder die Wahl eines neuen Kassenrevisors fällig. Doreen Kolbeck wurde, nach dem Austritt aus dem Vorstand, zur neuen Revisorin an der Seite von Nadia Giglio gewählt.

Die fälligen Ehrungen nahmen der abtretende und der neu gewählte Präsident gemeinsam vor. So durfte René Leuenberger zwei Jubilare und eine Verabschiedung vornehmen. Martin Hauser und Peter Schmid, letzterer in Abwesenheit, wurden für 40 Jahre Aktivmitgliedschaft geehrt.

Neues Ehrenmitglied

Wolfgang Gürtler wurde als Depotwart verabschiedet. Remo Müller verabschiedete Doreen Kolbeck und Stefan Jappert mit kleinen Präsenten aus dem Vorstand. Am Ende der Hauptversammlung erhielt auch René Leuenberger noch sein Abschiedsgeschenk. Erst wurde er durch die Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt, anschließend überreichten ihm die Mitglieder eine massive Holzbank zum Dank für 25 Jahre Präsidentschaft. Die Versammlung wurde mit einem kleinen coronakonformen Umtrunk beendet.