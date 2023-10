Laufenburg – Bis zu den Europa- und Kommunalwahlen dauert es zwar noch eine Monate, doch der Gemeinderat Laufenburgs hat bereits Entscheidungen getroffen. Die Wähler sollen am 9. Juni 2024 in neun Wahllokalen ihre Stimmen abgegeben können. Neu ist der Wahlbezirk Grunholz-Hauenstein.

Bisher wählten die Grunholzer im ehemaligen Rathaus in Grunholz. Das ist bei der kommenden Wahl anders. Wegen beengter Platzverhältnisse im alten Rathaus und der kritischen Wählerzahl ist das Wahllokal für die Grunholzer neu in der Hebelschule in Luttingen. Für die Wähler aus Hauenstein bleibt der Ortsteil Luttingen weiterhin relevant, lediglich das Wahllokal ist ein anderes. Für sie stehen die Wahlurnen dann nicht mehr in der Möslehalle sondern in der Hebelschule Luttingen. Bürgermeister Ulrich Krieger begründete die Entscheidung für das neue Wahllokal in Luttingen auch damit, dass dort zudem noch die Stimmen der Ortschaftsratswahl ausgezählt werden müssen, die reduzierte Wählerzahl sei für die Wahlhelfer ein Vorteil, sagte er.

Da sich bei den vorangegangenen Wahlen zeigte, dass es immer mehr Briefwähler gibt und das einen immer größeren Aufwand nach sich zieht, wird es bei den nächsten Wahlen statt zwei dann drei Briefwahlbezirke geben, in denen die Stimmen ausgezählt werden. Im Vergleich zur Auszählung der Urnenwahlen gibt es bei der Briefwahl einen höheren Aufwand, da die Wahlscheine zusätzlich geprüft werden müssen. Der Laufenburger Gemeinderat befasste sich in der Sitzung zudem mit der Behandlung von Wahlwerbung und fasste dazu Grundsatzbeschlüsse. Diese hat Auswirkungen auf Parteien und politische Gruppierungen. Neu wird sein, dass im kommunalen Amtsblatt im nicht öffentlichen Teil, also dem Anzeigenteil, künftig Wahlwerbung über Anzeigen gestattet ist, sofern sie der Vorstellung der Kandidaten, der Erläuterung des Wahlprogramms dienen oder Hinweise auf Veranstaltungen geben. Bisher lehnte der Gemeinderat diese Praxis ab.

Da der nicht öffentliche Teil des Amtsblattes Sache des Verlages ist, könne diese Regelung nicht aufrechterhalten bleiben, betonte Krieger. Festgelegt wurde auch die Karenzzeit vor den Wahlen, in denen Veröffentlichen in der Rubrik „Aus den Gemeinderatsfraktionen“ im amtlichen Teil des Amtsblattes erscheinen können. Sie beträgt drei Monate vor den Wahlen. Die städtischen Hallen Rappensteinhalle und Möslehalle sowie der Bürgersaal Nord in Rotzel können für Informationsveranstaltungen zur Wahl genutzt werden. Für Informationsstände auf öffentlichen Verkehrsflächen muss eine Sondernutzungserlaubnis eingeholt werden. Plakatierungen im öffentlichen Raum regelt das Ordnungsamt. Dazu muss eine Sondernutzungserlaubnis bei der Stadtverwaltung eingeholt werden.