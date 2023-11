Laufenburg (pm) Der Freiburger Kabarettist, Autor und Fotograf Jess Jochimsen (Jahrgang 1970) hat am Freitag in Laufenburg eine Stadthalle voller Gedanken hinterlassen. Sein Bühnenprogramm „Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben“ war die letzte Veranstaltung der Programmreihe „Die Brücke“ des Kulturausschusses der beiden Städte Laufenburg (Schweiz) und Laufenburg (Baden).

Der Tourismusverein Laufenburg (CH) schreibt dazu in einer Mitteilung, Jochimsen analysiere die Mechanismen der Menschheit in der Krise. Wo sind Vernunft und Solidarität? Wie kann uns die Mathematik beim Denken helfen? Jess Jochimsen ist Gewinner zahlreicher Deutscher Kleinkunstpreise und ein genauer und nachdenklicher Beobachter der deutschen Gesellschaft und Politik. Er hat außerdem den Swiss Comedy Award verliehen bekommen. Sein Wissen aus beiden Politsphären kann er selten so grenzüberschreitend wie in Laufenburg anbringen.

Der gastgebende Kulturrauschuss, der seit diesem Jahr auch die Licht- und Tontechnik selber bedient, überließ Jess Jochimsen vertrauensvoll das zentrale Steuergerät für die Hallentechnik. Von der Bühne aus stellte dieser nach Belieben das Saallicht an, um seine Gedanken live mit dem Publikum zu teilen und sich von diesem Recherche-Ergebnisse bestätigen zu lassen. Wer wählt was und wer verdient wieviel? Seelenstrip im Mitmachkabarett, gezwungen wurde niemand. Seine Vielseitigkeit in Denken und Ausdruck zeigte der Kabarettist in Liedern auf Akkordeon, Gitarre, Glockenspiel und auf dem Beamer: In die Pause und in den Feierabend schickt er das Publikum mit seinen Fotografien, deren Pointen und Absurditäten des Alltags.

Das Publikum hatte laut Mitteilung einen vergnüglichen Abend „ohne den weit verbreiteten Schenkelbatscher-Humor“, aber mit tiefgründigen Gedanken und Lachern, die dann und wann ob der bitteren Fakten im Hals stecken blieben. Auch für 2024 plant der Kulturausschuss wieder ein vielseitiges Programm mit Bluesrock, Vokalmusik, drei Tagen Liedermacherei und natürlich Kabarett von den Besten.