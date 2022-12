Dass wir alle ein Licht in der Welt sein können, wollte der Chor Binzgen bei seinem Konzert in der Heilig-Geist-Kirche in Laufenburg am Dritten Advent zum Ausdruck bringen. Die Sänger des Chors unter der Leitung von Christine Böhler trugen adventliche Vespergesänge aus der Komposition „Dein Licht soll kommen“ von Thomas Gabriel vor. Es handelte sich dabei um eine Lichtfeier, die eigentlich für Kirchenchöre geschrieben worden ist. Titel wie „Der Herr ist mein Hirte“ und „Ehre sei dem Vater“ stimmten auf das Weihnachtsfest ein.

Darüber hinaus sorgte die meditative Anlage des Werks für Momente der Besinnung bei den zahlreichen Zuhörern. Passend dazu hatte der Chor am Eingang und entlang der Bänke Teelichter aufgestellt. Für das Lied „Macht hoch die Tür“ waren die Gäste eingeladen, mit dem Chor mitzusingen. Bei den anderen Werken übernahmen verschiedene Sänger aus dem Chor solistisch einzelne Strophen.

Ein Licht in die Welt tragen

Ein besonders schönes Gesamtwerk, das sich aus den einzelnen Stimmen zusammensetzte, stellte „In der Nacht der Finsternis“ dar, das besonders durch die hellen Stimmen musikalisch vertrieben worden ist. Eine harmonische Ergänzung zum Gesang waren Simone Küpfer am Keyboard und Johanna Brödlin an der Oboe. Der Chor Binzgen wollte bei seinem Konzert auch ein Licht hinaus in die Welt, genauer gesagt: nach Uganda, tragen.

Es war schon länger der Wunsch von Chorleiterin Christine Böhler, einmal im Lebenshaus in Uganda, das von der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck unterstützt wird, mitzuarbeiten. Sie möchte vor Ort musikalische Früherziehung anbieten und sich darüber hinaus gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Chormitglied David Bader im Lebenshaus einbringen. Konkreteres werden die Beiden nach ihrer Rückkehr berichten. Im Anschluss an das Konzert des Chors hatten die Besucher die Gelegenheit, für das Lebenshaus zu spenden. Der Chor rundete das zusammengekommene Geld auf die Summe von 1300 Euro auf.